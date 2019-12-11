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助統戰官員等5000陸客來台 前記者交保限制出境

最新更新：2019/12/11 22:49

（中央社記者蕭博文台北11日電）洪姓退休記者等人涉嫌經營人頭協會出具虛偽邀請函，協助5000名中國大陸人士以短期交流名義非法來台，名單包括統戰部官員。北檢今晚諭令洪男以25萬元交保並限制出境。

檢警今天搜索洪姓退休記者住處及涉案3家旅行社共5處，初步核對旅客名單與移民署資料，發現深圳市鹽田區委統戰部常務副部長李接賢、箇舊市統戰部長念培光名列其中，另也包含中國大陸民政、宗教各類官員。

由於不法來台的中國大陸人士達5000人，其中不乏中國大陸官方人士，檢警將深入釐清這些陸客是否從事不法活動及有無特殊目的，且因涉案協會及旅行社眾多，將協同內政部移民署繼續清查。

檢警獲報，有中國大陸人士經中國大陸、台灣旅行社協助，由台灣旅行社提供遊客資料給人頭協會，取得「短期專業交流」活動計畫書、邀請函，向移民署辦理中國大陸人民來台。

移民署核准中國大陸人士以短期專業交流名義來台後，台灣旅行社便給人頭協會每名陸客新台幣2000元的費用。

檢警統計，洪男等人自民國106年1月至108年6月間，以此方式協助5000名中國大陸人士來台，不法獲利超過1000萬元，涉案協會至少12家，且多為洪男經營，涉案旅行社則約有30家。

台北地檢署今天指揮警政署刑事警察局偵查第二大隊，搜索洪姓嫌犯住處及涉案旅行社共5處，並約談、傳喚洪男等10人到案，全案朝違反兩岸人民關係條例圖利，使中國大陸地區人民非法進入台灣地區等罪嫌偵辦。

檢察官複訊後，諭令洪姓男子與3名旅行社負責人各以25萬元交保，洪男另被限制出境，其餘被告分獲交保或限制住居等處分。（編輯：洪學廣）1081211

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