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張綱維：遠航持續營運不資遣員工 儘快下午復飛
首頁 / 社會
新聞專題
遠東航空停止飛航營運
遠東航空發言人盧紀融12日證實，因為長期營運虧損、資金籌措困難，遠航將於13日起停止一切飛航營運。
遠東航空停止飛航營運
新聞專題
遠東航空停止飛航營運2/17

遠東航空掏空疑案 北檢晚間傳張綱維說明

最新更新：2019/12/13 11:28
遠東航空12日舉行記者會，宣布遠航因為長期營運虧損，資金籌措困難宣布因長期經營虧損，資金籌措困難，將於13日起停止飛航營運。圖為松山機場正在機棚的遠航班機。中央社記者王騰毅攝 108年12月12日
遠東航空12日舉行記者會，宣布遠航因為長期營運虧損，資金籌措困難宣布因長期經營虧損，資金籌措困難，將於13日起停止飛航營運。圖為松山機場正在機棚的遠航班機。中央社記者王騰毅攝 108年12月12日

（中央社記者蕭博文、林長順台北13日電）遠東航空昨天宣布因資金籌措困難，今天起停飛。檢調先前已針對遠航資金是否遭掏空展開追查，北檢晚間將以被告身分傳喚董事長張綱維說明。

時代力量立委黃國昌今天在臉書表示，遠航問題絕非僅是財務狀況欠佳，而是「異常高額的關係人交易」，遠航從合庫借來的新台幣22億元，轉融資給董事長張綱維的樺壹租賃公司，質疑遠航透過關係人交易將錢往外搬。

早在遠航宣布停飛前，台北地檢署去年已接獲情資，針對遠航資金是否遭不法挪用立案展開調查，並指揮調查局北部機動工作站深入蒐證，案件還在進行中。

此外，調查局台北市調查處本週也掌握遠航跳票情資，但考量北機站已著手偵辦遠航案，因此已將相關情資提供給北機站一併處理。針對黃國昌今天指控遠航涉有異常關係人交易，檢調也將一併釐清有無涉及不法。

台北地檢署日前已寄發傳票給張綱維，要求他以被告身分到北檢說明，並傳喚相關證人到案。（編輯：唐聲揚）1081213

遠東航空無預警宣布，因長期虧損及資金籌措困難13日起停飛，董事長張綱維（左）上午11時出面召開記者會對外說明，鞠躬致歉。中央社記者林俊耀攝 108年12月13日
遠東航空無預警宣布，因長期虧損及資金籌措困難13日起停飛，董事長張綱維（左）上午11時出面召開記者會對外說明，鞠躬致歉。中央社記者林俊耀攝 108年12月13日
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