貼文揚言破壞罷韓遊行 高雄警方籲勿違法

（中央社記者陳朝福高雄13日電）陳姓男子涉嫌在網路貼文「對付12/21wecare罷韓大遊行」，高雄警方追查時，他打電話自稱是貼文者，因好玩貼文，已刪除留言。警方要求他出面說明，並呼籲勿做出違法情事。

高雄市警察局鹽埕分局今天表示，日前於網路巡邏時，在網站社團發現這則貼文，號召挺韓民眾穿著罷韓衣服，並以腳穿一藍一紅襪子做為共同暗號，等到活動高潮時，做出破壞形象的動作或行為，以不犯法不傷害他人與自己為原則，理性行動，以博取媒體高度關注，吸收中立選民的好感。

這則貼文由「打馬悍將」臉書粉絲團轉貼出，由於集結地點在高雄市捷運鹽埕埔站3號出口，轄區鹽埕警分局不敢掉以輕心，立即蒐集相關事證，媒體也報導相關訊息。

鹽埕警分局追查時，接獲自稱是貼文的陳男來電，表示因為一時好玩寫下這則貼文，造成社會的關注，且恐有脫序的行為，深感不當，已將留言刪除，並向員警坦承涉案。陳男是台北市人，警方要求進一步說明。

鹽埕警分局指出，涉案人恐已觸犯社會秩序維護法第63條「散佈謠言，足以影響公共安寧者」，將面臨3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

鹽埕警分局呼籲網友及民眾冷靜，這則貼文是網友一時好玩，並已刪除，民眾屆時不要到捷運鹽埕埔站集結，警方將部署警力嚴密蒐證，勿做出違法情事。

Wecare高雄、公民割草行動及台灣基進將於21日在南高雄舉行罷免高雄市長韓國瑜的罷韓大遊行，遊行路線由高雄市文化中心（起點），行經五福一、二、三路，經五福橋左轉公園路再右轉七賢路抵達七賢三路、蓬萊路口的終點。

被視為挺韓大遊行的「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」與罷韓遊行同日，但在北高雄舉行，集合地點高雄市鼓山區神農路凹子底公園，遊行路線行經鼓山區博愛路與左營區的明誠路、自由路、新庄仔路、文自路等，解散地點在左營區自由路的微笑公園。（編輯：陳俊碩）1081213