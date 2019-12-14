國民黨後壁黨部遭放爆裂物 警攻堅嫌犯中4槍送醫

吳姓男子涉嫌在國民黨台南市後壁區黨部大門旁放置爆裂物，警方14日清晨發動3波攻堅，吳男中彈由現場待命救護車送醫。中央社記者陳朝福攝 108年12月14日

（中央社記者張榮祥、陳朝福14日綜合報導）吳姓男子在國民黨台南後壁黨部置放疑似爆裂物，之後在高雄與警方對峙駁火，警方今天凌晨發動3波攻堅，共開100多槍和發射催淚彈，吳男中彈落網，南檢發言人林仲斌表示，吳男身中4槍無生命危險，犯案動機及爆裂物細節待了解。

刑事局南部打擊犯罪中心與高雄市警察局特勤員警昨晚7時許到苓雅區永樂街這處位於4樓租屋套房圍捕吳男，並多次喊話，但他堅拒投降，對峙近10個小時後，特勤員警今天清晨4時許發動第一波攻堅，槍聲大作，警方約開40多槍及發射催淚彈。

子彈擊破吳男藏匿的租屋套房玻璃窗，刺鼻催淚瓦斯瀰漫現場，警方再以擴音器對吳男喊話要求投降開門，但屋內都沒有動靜。

特勤員警再於清晨5時許發動第2波攻堅，開30多槍並發射催淚彈，催淚瓦斯煙霧散開，樓下的員警及媒體記者被波及鼻涕眼淚直流。

警方發動2波攻堅槍聲大作，吳男曾駁火反擊，且仍沒有棄械投降，還一度揚言要同歸於盡，刑事局南部打擊犯罪中心與高雄市警察局特勤員警多次喊話後，再於近7時傳出槍響，警方發動第3波攻勢，吳男中彈，員警強勢破門攻入，將左腿和胸部等有傷勢的吳男送醫，清理現場並調查民宅損害情形。

警方追查涉嫌在國民黨台南市後壁區黨部大門旁放置不明物體的男子，13日循線在高雄市苓雅區永樂街一棟大樓包抄攻堅，雙方對峙，犯嫌一度丟出一罐疑裝有不明液體的寶特瓶，防爆小組全副武裝，夾取寶特瓶。中央社記者董俊志攝 108年12月13日

林仲斌告訴中央社記者，吳男12日犯案後，由台南地檢署指揮偵辦，檢警當天晚上就已鎖定，昨晚趕往高雄市苓雅區永樂街，警方先請吳男家人到場，想藉由溫情談判，讓吳男投降，但結果不如預期，警方才發動攻堅。

林仲斌表示，警方攻堅，吳男中彈落網，在高醫治療中，目前所知，吳男身中4槍，分別是腋下各1槍，頸部1槍、臀部1槍，但無生命危險。

檢警調查，年近50歲的吳男，戶籍地在新北市，租住在高雄市，落網地的永樂街出租套房是吳男向友人借住，但吳男服役及專業背景、置放疑似爆裂物的動機、如何製作等都不清楚，有待吳男接受治療後，帶回南檢偵訊釐清。

吳男12日以徒步方式前往國民黨台南市後壁區黨部大門旁置放疑似爆裂物，內有電線、疑似晶片轉接器、液體及粉末等，再徒步離開，刑事警察局防爆小組緊急到場移除。

警方初步鑑識，這包疑似爆裂物有2罐不明液體，另有1個玻璃盒，盒內也有不明液體，液體尚待化驗。（編輯：陳清芳、張曉雯）1081214

警方13日晚間循線在高雄苓雅一棟大樓包抄圍捕涉嫌在國民黨台南後壁黨部放置不明物體的男性犯嫌，雙方對峙，特勤小組伺機而動，準備攻堅。中央社記者董俊志攝 108年12月13日