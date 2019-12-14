國民黨後壁黨部遭放爆裂物 警攻堅嫌犯中4槍送醫
（中央社記者張榮祥、陳朝福14日綜合報導）吳姓男子在國民黨台南後壁黨部置放疑似爆裂物，之後在高雄與警方對峙駁火，警方今天凌晨發動3波攻堅，共開100多槍和發射催淚彈，吳男中彈落網，南檢發言人林仲斌表示，吳男身中4槍無生命危險，犯案動機及爆裂物細節待了解。
刑事局南部打擊犯罪中心與高雄市警察局特勤員警昨晚7時許到苓雅區永樂街這處位於4樓租屋套房圍捕吳男，並多次喊話，但他堅拒投降，對峙近10個小時後，特勤員警今天清晨4時許發動第一波攻堅，槍聲大作，警方約開40多槍及發射催淚彈。
子彈擊破吳男藏匿的租屋套房玻璃窗，刺鼻催淚瓦斯瀰漫現場，警方再以擴音器對吳男喊話要求投降開門，但屋內都沒有動靜。
特勤員警再於清晨5時許發動第2波攻堅，開30多槍並發射催淚彈，催淚瓦斯煙霧散開，樓下的員警及媒體記者被波及鼻涕眼淚直流。
警方發動2波攻堅槍聲大作，吳男曾駁火反擊，且仍沒有棄械投降，還一度揚言要同歸於盡，刑事局南部打擊犯罪中心與高雄市警察局特勤員警多次喊話後，再於近7時傳出槍響，警方發動第3波攻勢，吳男中彈，員警強勢破門攻入，將左腿和胸部等有傷勢的吳男送醫，清理現場並調查民宅損害情形。
林仲斌告訴中央社記者，吳男12日犯案後，由台南地檢署指揮偵辦，檢警當天晚上就已鎖定，昨晚趕往高雄市苓雅區永樂街，警方先請吳男家人到場，想藉由溫情談判，讓吳男投降，但結果不如預期，警方才發動攻堅。
林仲斌表示，警方攻堅，吳男中彈落網，在高醫治療中，目前所知，吳男身中4槍，分別是腋下各1槍，頸部1槍、臀部1槍，但無生命危險。
檢警調查，年近50歲的吳男，戶籍地在新北市，租住在高雄市，落網地的永樂街出租套房是吳男向友人借住，但吳男服役及專業背景、置放疑似爆裂物的動機、如何製作等都不清楚，有待吳男接受治療後，帶回南檢偵訊釐清。
吳男12日以徒步方式前往國民黨台南市後壁區黨部大門旁置放疑似爆裂物，內有電線、疑似晶片轉接器、液體及粉末等，再徒步離開，刑事警察局防爆小組緊急到場移除。
警方初步鑑識，這包疑似爆裂物有2罐不明液體，另有1個玻璃盒，盒內也有不明液體，液體尚待化驗。（編輯：陳清芳、張曉雯）1081214