台南玉井集合住宅火警7死 嫌犯疑入住宿怨縱火

台南市玉井區一處一貫道道友居住的集合式住宅14日凌晨傳出火警，結果造成7人不幸死亡。警消人員清晨在現場進行調查。中央社記者楊思瑞攝 108年12月14日

（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市玉井區「真理家族前輩堂」道場今天凌晨傳出火警，造成7人死亡，一名21歲曾姓男子自稱縱火，曾男曾因行為偏差被轉介到此處；疑似因離開後再要求入住被拒，而心生不滿。

位於玉井區三埔里的集合住宅「真理家族前輩堂」凌晨傳出火煙，台南市政府消防局凌晨1時許接獲報案，出動大批人車前往灌救，火勢在2時47分獲得控制，3時16分撲滅。3層樓的建築物共有46名居民，在火警初期37人逃出、2人跳樓逃生時受輕傷、1人被救出時失去心肺功能，經送醫搶救後仍宣告不治；其餘6人被發現時都已明顯死亡。

警消人員初步調查，死者包括來自台中的謝姓男子、吳姓女子、謝姓女兒一家人；玉井當地人陳姓男子與馬姓女子夫妻；以及來自雲林的高姓男子、來自彰化的陳姓女子。

另外，35歲的陳姓消防員在處理殘火時不慎由2樓摔下，導致左手臂疑似有骨折情況，被送往醫院治療。

曾姓男子在事發後於現場附近打電話給警方，自稱昨晚買汽油後帶到案發現場，潑灑在一樓入口處，然後以衛生紙點燃，警方隨後將曾男帶回警局偵辦。

有附近民眾表示，真理家族前輩堂有些居民以往是屬於一貫道信仰，後來因理念不同自行成立真理家族。

真理家族前輩堂的張姓負責人說，前輩堂在公元2001年興建，成立以「共生、共食、共享、共用」的真理家族，由一群有相同理念的居民一起生活。大家白天外出工作，晚上回到前輩堂休息。

張姓負責人表示，曾男一開始是由前輩堂居民的親友轉介來居住，希望透過群體生活得到感化。但曾男平時情緒不穩定，有時會與其他居民發生爭執；大家希望協助開導，但功效似乎不大，曾男短暫住了快一年離開。

他說，曾男約一年多前想再到前輩堂居住，但有居民認為不適合，所以沒有同意，當時曾男說過要回來放火。原本以為是氣話，沒想到真的這麼做。

曾男有妨害公務、竊盜、毀損等刑案紀錄。今年10月還曾在玉井公車站打電話報警揚言自殺，警方到場了解後發現，曾男是向父母討要生活費遭拒，對曾男好言相勸，但曾男情緒激動，還一度想搶警槍，結果遭警方壓制送辦。（編輯：謝雅竹、張曉雯）1081214