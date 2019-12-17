丁守中：選舉訴訟已結束但台灣民主還在掙扎

中國國民黨台北市長候選人丁守中（中）提起選舉無效訴訟，台灣高等法院17日二審宣判丁守中敗訴定讞，丁守中說個人的訴訟已結束，台灣的民主還在掙扎。中央社記者王騰毅攝 108年12月17日

（中央社記者蕭博文台北17日電）去年九合一大選，國民黨台北市長候選人丁守中以3000多票敗給現任台北市長柯文哲，提起選舉無效訴訟，今天敗訴確定。丁守中聽判後說，「選舉訴訟已經結束了，但是台灣的民主還在掙扎。」

丁守中今天到台灣高等法院聆聽判決，宣判後在支持群眾「丁守中加油」的歡呼下，發表對判決結果的看法。

丁守中表示，「丁守中的選舉訴訟已經結束了，但是台灣的民主還在掙扎」，司法應該是民主法治、正義公理的最後一道防線，但這最後一道防線也陷落了，對於判決結果，「丁守中個人小小失落，但對台灣的未來，卻是大大的憂心。」

他說，去年投票日下午4時後，發生民眾邊看開票結果、邊投票的現象，這樣嚴重違憲、違法、違反公平原則而成為國際媒體笑柄的荒謬選舉，竟然還被高等法院予以最終的認可和支持，這樣來講，所有選舉罷免的法令都白立了，因為都不會被判無效。

丁守中說，「我們不是沒有法，是沒有司法」，從他個人的案子可以看得更清楚，封閉保守的司法系統可能需要更深層次的改革，司法系統的自我設限以及對於當權者的維護，會讓公義國家、法治國理想抱負如夢幻泡影般無法實現。

丁守中表示，高院判決等於告訴人們，當權者可以完全享受執政優勢、肆無忌憚操控選務，選務機關再怎樣違法違憲，到最後都可以沒有責任，而且選舉結果可以被認可，這就是台灣當前民主憲政最大的危機，沒有公平公正的選舉，他為台灣的民主憲政深深擔憂。

丁守中還說，民主政治出現了亂流，當權者恣意享受權力傲慢，逐步侵蝕人民的民主法治和人權，包括中選會任命最有政治性的李進勇當主委，內政部主管政黨的次長公然為總統蔡英文拉票、呼籲不要投小黨，希望全國民眾更強有力監督制衡，甚至下架違法濫權的政府，才能保障台灣民主法治與人權。

去年參選台北市長的吳萼洋今天也到場關心，他說，原本期待丁守中勝訴，產生民主機制的昇華，敗訴在預料之中，但也有點失望。

吳萼洋說，他感覺法官念判決文有點心虛，將責任歸咎給上訴人丁守中，希望法官多站在人民立場，不要站在法律高高的角度。（編輯：張銘坤）1081217