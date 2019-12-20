罷韓挺韓遊行 警政署長：暴力現行犯立即逮捕

罷韓、挺韓大遊行21日在高雄市登場，警政署20日表示，調度千餘名警力支援，若發現有暴力現行犯就立即逮捕送辦。左圖為挺韓民眾，右圖為Wecare罷韓團體。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉建邦台北20日電）罷韓、挺韓大遊行21日在高雄市登場。警政署今天表示，署長陳家欽當天將率團南下坐鎮，全程掌握遊行狀況，並調度千餘名警力支援，若發現有暴力現行犯就立即逮捕送辦。

罷韓、挺韓大遊行21日在高雄市不同區域舉行，雙方陣營已約束支持者和平、理性；美國在台協會（AIT）在官網發布警示提醒在台美國公民避開遊行鄰近區域。

警政署今天表示，為確保遊行安全、平和，高雄市警局已妥善規劃執行勤務，署長陳家欽當天將率團隊南下坐鎮，全程掌握遊行活動狀況。

警政署已調度1200名警力支援，加上高雄市警局原有警力，預估有3000餘名警力在場維安。

陳家欽要求以高見警率、快速移動、即時處置為原則，他說，現場若有發現暴力現行犯就會立即逮捕，並移送給進駐當地分局檢察官偵辦，展現嚴正執法、制裁暴力決心。

警政署研判參加遊行群眾可能來自全台，已通令國道公路及鐵路警察局對可能發生衝突地點，規劃勤務、預置充分警力應處，維護參與遊行民眾安全。

警政署呼籲，參與遊行團體或民眾應以和平、理性表達意見與訴求，會秉持保障合法、取締非法，絕不容許任何暴力行為。

罷韓、挺韓大遊行21日蓄勢待發，由Wecare高雄等團體規劃在南高雄舉辦罷免高雄市長韓國瑜的「1221wecare台灣大遊行」活動，申請參加人數約10萬人；被視為挺韓的「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」在北高雄舉辦，申請參加人數約1萬人。（編輯：李錫璋）1081220

罷韓、挺韓大遊行21日同日不同區舉行，警方為防範雙方陣營在過程中擦槍走火，調度超過3000名警力維安，20日警方將高雄捷運美麗島站等列重點警戒區域，已有特勤中隊警力荷槍實彈嚴陣以待。中央社記者董俊志攝 108年12月20日