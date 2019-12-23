更多編輯台推薦新聞：
日本人新年出遊 台灣連5年獲人氣首位
國際

日本人新年出遊 台灣連5年獲人氣首位

緬甸鴨掌男孩想單手寫字 台灣醫師幫忙圓夢
生活

緬甸鴨掌男孩想單手寫字 台灣醫師幫忙圓夢

專題／從香港到俄羅斯 台灣耶誕老公公收2萬封夢想
生活

專題／從香港到俄羅斯 台灣耶誕老公公收2萬封夢想

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
奧運棒球6搶1資格賽 主辦及參賽權中職全包
首頁 / 社會

同婚專法通過 台灣成LGBT+代孕機構新市場

最新更新：2019/12/23 14:35
台灣2019年5月成為亞洲第一個同性婚姻合法化的地區，迄今已有超過2000對同性伴侶登記結婚，促使商業代孕機構紛紛來到台灣協助更多想要生兒育女的LGBT+伴侶。（中央社檔案照片）
台灣2019年5月成為亞洲第一個同性婚姻合法化的地區，迄今已有超過2000對同性伴侶登記結婚，促使商業代孕機構紛紛來到台灣協助更多想要生兒育女的LGBT+伴侶。（中央社檔案照片）

（中央社台北23日綜合外電報導）李先生去年40歲生日這天，把提早退休到恬靜小島過生活的夢想拋到一旁，決定到東南亞找代理孕母，完成與另一半共同養育一個孩子的心願。

湯森路透報導，代孕程序在台灣並不合法，不過台灣透過代孕方式成為父母的同性戀伴侶越來越多，李先生和他的丈夫便是其中一對，他們的雙胞胎兒子現在已3個月大。

台灣今年5月成為亞洲第一個同性婚姻合法化的地區，迄今已有超過2000對同性伴侶登記結婚，促使商業代孕機構紛紛來到台灣協助更多想要生兒育女的LGBT+（同性戀、雙性戀、跨性別等族群）伴侶。

李先生說：「在這個世界上能有一個孩子讓你照顧，而他會毫無保留地回報我們的愛，這是我們從沒料想過能擁有的神奇體驗。」

全球代孕需求激增，特別是想要成為父母的LGBT+伴侶。

總部設於印度的市調公司Data Bridge指出，初步估計，全球生育服務2018年的市值約210億美元，業界預測到2026年止，價值將成長到410億美元。

代孕法規全球各異。舉例來說，台灣、法國和德國禁止所有形式的代孕；英國、加拿大和紐西蘭則允許部分形式的「利他型」代孕（例如自願代孕或是委託親友代孕），但付費給女性換取代孕的商業代孕則被視為違法。

台灣的人工生殖法禁止各種代孕行為，任何企圖修法的嘗試最後都因遭到婦幼維權團體反對而以失敗收場。最近一次嘗試是在2017年。

台灣現行法規下，同性伴侶若要領養，孩子至少要和其中一名伴侶有血緣關係，同性戀維權人士將打破這個限制視為捍衛台灣LGBT+族群平權的下一階段任務。

台灣同志家庭權益促進會表示，他們接觸過至少300個「彩虹家庭」，由於新的同婚法律激發同性家庭的社會能見度和接受度，因此預料同性雙親的數目將會升高。

台灣同志家庭權益促進會行政秘書朱家瑢說：「儘管（LGBT+）團體有部分的人在慶祝，部分的人仍有很多仗要打。」（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1081223

延伸閱讀
紐時：同婚路祁家威走33年 平權奮鬥未結束AIT同志官員：台灣同婚合法 盼也開放生養子女特派專欄／刑法緊箍咒 新加坡LGBT的惆悵與無奈華郵：台灣婚姻平權是道里程碑 具示範價值
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報