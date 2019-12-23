北市辛亥隧道將推區間測速 109年1月上路

台北市警察局交通警察大隊23日表示，辛亥隧道將自109年1月起跟進實施「區間測速」，且針對跨越雙白線的違規行為進行舉證告發。（台北市警察局交通警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年12月23日

（中央社記者黃麗芸台北23日電）繼自強隧道9月實施科技執法「區間測速」後，台北市警察局交通警察大隊今天表示，辛亥隧道將跟進於明年1月起啟動「區間測速」，行車速度逾61公里即進行取締。

繼自強隧道和市府轉運站公車停靠區域陸續實施科技執法後，交通警察大隊今天發布新聞稿表示，為降低交通事故並兼顧警方執法安全，在配合交通部推動「速度管理」與「科技執法」等政策，預定明年1月1日起正式啟用辛亥隧道及市民高架道路科技執法系統。

交通警察大隊指出，辛亥隧道因道路較筆直，離峰或深夜時段時常接獲民眾反映有嚴重超速案件，基於預防交通事故發生的目的，辛亥隧道明年元旦起將啟動「區間測速」科技執法，且針對跨越雙白線的違規行為進行舉證告發，以提升交通安全及事故防制效能。

依照台北市交工處現行公告辛亥隧道速限規定為50公里，交通警察大隊表示，新制上路後將依現行法規規定，針對超速逾10公里以上的違規者實施取締，意即行車速度超過61公里以上者。

此外，辛亥隧道沿線路段將針對跨越雙白線違規者，逕行舉證告發，以確保隧道內行車秩序及交通安全。

交通警察大隊說明，有關「違規超速」行為部分，依據道路交通管理處罰條例第40條規定，「行車速度超過最高時速者，可處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰」，同條例第43條規定「行車速度超過規定的最高時數60公里以上者（嚴重超速），可處新台幣6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照3個月」。

另外，關於市民高架科技執法設備部分，交通警察大隊表示，依據交工處公告規定，「市民高架道路」屬全日禁行大貨車（6.5噸以上）及一般機車行駛範圍，考量高架橋樑道路安全及事故防制，明年1月起同步利用科技執法設備執法，針對「不依公告管制通行」及「行駛路肩」的違規車輛自動執行舉證告發。

交通警察大隊說，有關大貨車（6.5噸以上）及一般機車違規行駛市民高架道路，依據道路交通管理處罰條例第60條相關規定，「不遵守公路或警察機關，依第五條規定所發布命令，可處新台幣900元以上1800元以下罰鍰」；另有關違規行駛路肩，依同條例相關規定「任意駛出邊線，可處新台幣600元以上1800元以下罰鍰」。（編輯：李亨山）1081223