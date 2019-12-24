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平安夜報佳音 民眾到警政署為波麗士打氣

最新更新：2019/12/24 23:59

（中央社記者黃麗芸台北24日電）平安夜，為感謝警察維持社會安定辛勞，基督教標竿教會今晚號召數十名教友到警政署報佳音，幫辛苦執行選舉專案勤務的波麗士們加油打氣，警政署長陳家欽也率員致謝。

警政署今晚發布新聞稿表示，耶誕節前夕的平安夜，基督教標竿教會為感謝警方辛苦維護社會治安，特別號召數十名教友，不分老少一同到警政署報佳音，為辛苦執行選舉專案勤務的波麗士們加油打氣，現場氣氛溫馨融洽。

為感謝基督教標竿教會教友們在平安夜向全國警方致敬，陳家欽也率多名同仁表達感謝之意，一同歡慶耶誕佳節氣氛。

陳家欽表示，適逢總統大選將近，全國各警察機關都非常忙碌、緊繃，以落實執行各項選舉維安工作，希望給民眾良好的選舉環境，今晚看到外界支持警方的力量與祝福，讓同仁都感受到耶誕佳節的溫暖，警政署將持續精進各項治安維護工作，以營造良好社會治安環境。（編輯：李亨山）1081224

為感謝警察維持社會安定辛勞，基督教標竿教會24日平安夜號召數十名教友到警政署報佳音，為辛苦執行選舉專案勤務的波麗士加油打氣，現場氣氛溫馨融洽。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真　108年12月24日
為感謝警察維持社會安定辛勞，基督教標竿教會24日平安夜號召數十名教友到警政署報佳音，為辛苦執行選舉專案勤務的波麗士加油打氣，現場氣氛溫馨融洽。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真　108年12月24日
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