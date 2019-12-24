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新北立委參選人丈夫疑輕生 倒臥車內送醫不治

最新更新：2019/12/24 22:56
新北市第5選區立委參選人徐金菊24日報案稱丈夫林姓男子可能輕生，經警方搜索，晚間尋獲林男駕駛的車子，發現林男倒臥車內昏迷，送醫急救仍不治。（請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。）（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　108年12月24日
新北市第5選區立委參選人徐金菊24日報案稱丈夫林姓男子可能輕生，經警方搜索，晚間尋獲林男駕駛的車子，發現林男倒臥車內昏迷，送醫急救仍不治。（請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。）（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　108年12月24日

（中央社記者王鴻國新北24日電）新北市第5選區（樹林、鶯歌區）立委參選人徐金菊今天傍晚到鶯歌派出所報案稱丈夫可能輕生，經警方搜索，晚上7時許在鳳一路發現徐金菊丈夫倒臥車內昏迷，送醫急救宣告不治。

徐金菊傍晚5時許到派出所報案稱54歲丈夫林姓男子疑似欲尋短且開車離家，警方獲報後除派出線上巡邏警網協尋，還立即以緊急定位林男手機位置、調閱車牌辨識系統、沿線路口監視器畫面等方式搜尋，晚上7時許在鶯歌區鳳一路上發現林男車子。

警方趕往現場發現車內的林男已經昏迷，尚有生命跡象，緊急將林男送往桃園聖保祿醫院急救。但最後仍宣告不治，死亡原因仍待警方調查。（編輯：洪學廣）1081224

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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