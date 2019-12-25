疑擾亂台灣金融 台南查獲中國50元偽幣

台南市警局第二分局25日宣布破獲新台幣50元偽幣案，逮捕謝姓女子；警方調查，偽幣（左）是謝女的丈夫專程前往中國數次取回偽幣300個至400個，再由謝女前往娃娃機店兌換10元硬幣，疑擾亂台灣金融。（翻攝照片）中央社記者張榮祥台南傳真 108年12月25日

（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市警局第二分局今天宣布破獲50元偽幣案，逮捕謝姓女子；警方調查，偽幣是謝女的丈夫專程到中國取回的，再帶回台南，利用娃娃機店兌幣機換取10元硬幣，疑擾亂台灣金融。

警方調查，謝女的偽幣來自於中國，謝女的楊姓丈夫專程前往中國數次取回偽幣300個至400個，再由謝女前往娃娃機店兌換10元硬幣。警方訊後將依詐欺及行使偽造貨幣罪嫌送辦。

不過，警方認為台灣往返中國，僅取回數百個偽幣，不符成本開銷，有違常理，是否涉及擾亂台灣金融，有待進一步調查，何況楊男尚未到案，案情還待釐清。

警方表示，真正的50元硬幣，在幣邊有滾字「NT﹩50◇」等呈正反順序排列，背面左、右各轉15度，也能看見「五十」、「50」的防偽隱藏圖案，另在硬幣背面也有清楚、凸出的盲人點，提供觸摸辨識之用，偽幣製作品質通常不夠細緻，圖案或字樣的清晰度較差。

第二分局偵察隊員今天告訴中央社記者，警方10月獲報，有人利用50元偽幣到台南市區娃娃機店兌幣機換取10元硬幣，雖說偽幣乍看之下，外觀和真幣很像，但不夠細緻，仔細觀察，就能察覺。

警方調閱監視器，鎖定無業的30餘歲謝女涉案，昨天下午在中西區將她逮捕到案，且在謝女小貨車上起出近百個偽幣。（編輯：黃世雅）1081225