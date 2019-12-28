持刀強索保護費未遂 男求輕判二審維持4年徒刑

（中央社記者劉世怡台北28日電）基隆陳姓男子持2把藍波刀向滷味店家討保護費1萬元未得逞，一審依加重強盜未遂等罪判刑4年；陳男上訴說，因生病無意識下犯案，已達情堪憫恕請求輕判，二審不採並駁回上訴。

判決指出，陳姓男子在去年9月間，雙手各持1把藍波刀，前往一家滷味店，將其中一把藍波刀插在櫃台時喝令「來收保護費」、「拿出一萬塊」等語，店家表示「我們這邊沒在繳交保護費」。

陳男將插在櫃檯的藍波刀拿起後，往收銀機螢幕敲擊並恫稱「你是想死還是怎麼樣」、「拿出一萬塊」等語，店家將電風扇砸向陳男，接續拿起裝有液體的鍋子朝陳男潑灑，陳男才往店外走而未得逞。警方獲報抵達喝令陳男將刀放下，但陳男不聽從並持刀揮動，員警上前奪刀制伏，但手指遭割傷。

一審法院依加重強盜未遂及妨害公務罪判陳男應執行4年徒刑，陳男不服提起上訴並主張患有躁鬱症，在無意識狀況下進入店家，本件「情輕法重」，應適用刑法第59條的情堪憫恕予以減輕其判。

二審台灣高等法院審酌本件罪證明確，且依精神鑑定結果，陳男在案發時並沒有因病症影響使其無法辨識行為違法或是辨識能力減低，也並不符合情堪憫恕適用，因此駁回上訴，維持原審刑度，全案還可上訴。（編輯：李錫璋）1081228