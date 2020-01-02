查緝越界大陸快艇剋星 馬祖海巡新添多功能艇

海洋委員會海巡署艦隊分署新造第一艘多功能艇2日運抵馬祖，最大航速可達45節（約時速83公里），為國內最快的執法快艇，盼提升馬祖海域執法成效。（馬祖海巡隊提供）中央社 109年1月2日

（中央社馬祖2日電）海洋委員會海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」中新造第一艘多功能艇今天以船運方式運抵馬祖，開始投入馬祖海域巡邏勤務。

馬祖海巡隊表示，多功能艇自108年12月6日由總統蔡英文主持聯合交船典禮，見證交船儀式後，隨即進行船舶性能熟悉訓練課程，提升分署執勤人員操船技巧，以期發揮查緝越界大陸快艇之執法利器最大效能，提升馬祖海域執法成效。

新造多功能艇船長11.86公尺、船寬（含浮管）3.4公尺、最大航速可達45節（約時速83公里），為國內最快的執法快艇。此型艇具備速度快、吃水淺、靈活性高等特性，適合作為沿近海救生救難及離島海域查緝越界大陸快艇之利器。為提升同仁執勤環境，艦隊分署特別規劃於艙內加裝冷氣機，建造執勤效能與舒適度兼具之新一代多功能艇。

此外，為提升分署執勤人員操作高速船技巧，特別規劃船舶性能熟悉訓練課程，內容包括最高船速駕駛訓練、S型操艇訓練、緊急迴旋操艇訓練等，以期有效打擊越界大陸快艇，發揮艦隊分署快打艦隊能量。（編輯：李錫璋）1090102