小客車逆向衝撞機車 釀2死2傷

蔡姓男子2日駕駛自小客車行經台中市沙鹿區中山路段時，逆向衝撞對向機車，造成機車騎士與後座乘客送醫不治，小客車上2人輕傷，現場一片狼藉。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 109年1月2日

（中央社記者趙麗妍台中2日電）28歲蔡姓男子今天駕駛自小客車行經台中市沙鹿區中山路段時，逆向衝撞對向機車，機車騎士與後座乘客送醫不治，小客車上2人輕傷，均無酒精反應，確切肇事原因，警方調查中。

台中市警方初步調查，蔡男駕駛BMW小客車行經沙鹿區中山路段，逆向行駛衝撞對向的一輛機車，造成22歲王姓男騎士與後座的23歲林姓女乘客受傷，緊急送醫。

醫院表示，男騎士到院前已無生命跡象，胸口開放性傷口，肢體多處骨折，搶救後不治；女乘客到院前已無生命跡象，急救後不治，小客車駕駛、乘客輕傷。

該起車禍確切的肇事原因，有待警方調查釐清中。（編輯：謝雅竹）1090102