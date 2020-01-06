涉詐領秋冬補助500多萬 旅店負責人收押禁見

（中央社記者劉世怡台北6日電）士林地檢署今天表示，北巿「191旅店」涉收集民眾身分證資料詐領秋冬旅遊補助費及夜市券，初估逾500萬元，日前發動搜索約談後，向法院聲請羈押禁見旅店杜姓負責人獲准。

士林地檢署發布新聞稿指出，檢察官於去年12月間因偵辦一起妨害名譽案件，獲知有民眾指稱位於台北市大同區的「191旅店」涉嫌收集民眾提供身分證資料詐領政府獎助的秋冬旅遊補助費及夜市券。

檢察官陸續請求台北市政府及桃園市政府協助清查，找到旅店可疑請領單據後，於2日指揮台北巿警察局中山分局發動搜索「191旅店」的台北一館、台北二館及桃園館等6處，並拘提旅店的杜姓負責人及傳喚旅店員工等多人到案說明。

檢警查出，旅店杜姓負責人從去年9月迄今，先向親戚、朋友或寧夏夜市周邊的民眾拍攝身份證或健保卡照片，再交付每人新台幣400元現金及200元的夜市券，且告知各親友、民眾的「入住日期」、「房號」及遇稽查要說有住宿等語，以免遭查緝。

杜姓負責人再將取得身分證照片傳送到3家旅店的公用Line帳號，由當天櫃台人員將證件資料，陸續登錄至旅店訂房系統，再把資料及偽造統一發票一併登錄並上傳至交通部網頁「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」專區，以此虛構民眾有入住消費而符合資格領取1000元旅遊補助及200元夜市券的假象，再向台北巿、桃園市政府辦理核銷。

檢方指出，詐領金額部分，截至目前調取資料，台北一館、二館及桃園館共計4439人，初估總金額逾500萬元。

檢方複訊後，認定杜姓負責人涉嫌詐欺取財罪及違反商業會計法等罪嫌，嫌疑重大，並有勾串共犯及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；其餘被告則分別以10萬元交保、限制住居或請回。

士林地檢署呼籲旅館業者及民眾切勿為貪圖小利而濫用政府促進觀光、刺激消費的政策美意，如以不實單據詐領旅遊補助費，已涉犯刑法詐欺等罪責，檢察官將持續依法偵辦，以維護法治及納稅人權益。（編輯：戴光育）1090106