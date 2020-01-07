前蘭嶼分駐所長涉毒品走私 判刑6年6月

（中央社記者李先鳳台東縣7日電）台東地檢署去年偵破蘭嶼外海近1500公斤毒品走私案，台東地方法院一審判處涉案的前蘭嶼分駐所長李哲銘6年6個月、船長鄭程維5年4個月、核心人物張瑞華7年4個月。

其餘負責聯絡及接洽的張品祥、李昆懋、謝承澔、劉又綜等4名共犯，分別判處5年4個月到6年6個月不等徒刑。全案可上訴。

台東縣警察局關山分局、台東分局去年初接獲情資，指毒梟將從柬埔寨走私毒品，並以蘭嶼為中繼站，從台東富岡漁港上岸。

台東地檢署檢察長張曉雯指示時任主任檢察官連思藩、主任檢察官黃榮德、檢察官邱亦麟，會同台東縣警察局、海巡署、刑事局組成聯合專案小組於去年9月宣布偵破，起出近1500公斤的安非他命及愷他命，台東地檢署並將涉案的前2線2星警官李哲銘等人提起公訴。

台東地方法院日前判處李哲銘有期徒刑6年6個月，負責船隻接駁的鄭程維5年4個月，負責前往柬埔寨接洽毒品、直接受幕後集團掌控全局的張瑞華判7年4個月。全案可上訴。

對於一審判決結果，黃榮德指出，與檢方預期有落差，法院量刑過低，將提起上訴。（編輯：戴光育）1090107