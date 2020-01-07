追求不成竟殺她男友 拾荒男子遭判14年

（中央社記者葉臻新北7日電）67歲男子戴千翔以撿拾回收物維生，因追求48歲越南籍阮女不成，2019年間持回收鐵片將阮女的湯姓男友刺死，新北地方法院依殺人罪判他有期徒刑14年、褫奪公權8年，可上訴。

判決書指出，戴千翔在樹林、三峽一帶撿拾回收物變賣維生，2018年間認識阮女後展開追求，天天致電阮女示愛但都被拒絕。

2019年3月25日，戴男與阮女的53歲湯姓同居男友在樹林區偶遇，爭吵之下，戴男持鐵片刺進湯男右胸後逃逸，湯男被路人發現送醫後仍不治，戴男則在案發4天後遭逮送辦，2019年7月被新北地檢署依殺人罪嫌起訴。

新北地方法院審理時戴男否認殺人，辯稱是怕被湯男打才拿出鐵片，湯男朝他衝過來時自己被鐵片刺入，戴男的法扶律師則辯護稱，戴男行為是正當防衛。

然而法官勘驗現場監視器畫面，發現戴男持長狀物品指向湯男，湯男在閃避時遭戴男靠近，隨後湯男倒地，解剖報告也指出，湯男的刺傷是特意猛力刺入造成，且案發後鐵片還被拔除，研判戴男是刻意行凶後逃逸。

審理法官認為，戴男有多項前科，殺人後毫無悔意，甚至誣指警方作假證，今依殺人罪判他有期徒刑14年，褫奪公權8年，可上訴。（編輯：方沛清）1090107