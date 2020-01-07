男涉借貸糾紛 冒名恐嚇余天與館長遭送辦

（中央社記者黃麗芸台北7日電）民進黨立委余天和館長陳之漢等人日前接獲勒索恐嚇信，刑事局偕同案發地警局偵辦，發現涉有重嫌的鄭男疑因和林男有借貸糾紛，並以林男帳戶冒名犯案，今天將鄭男逮捕送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第一大隊副大隊長許益祥表示，余天、台中市立委顏寬恒、陳之漢和2名企業董事長分別自去年12月27日陸續收到恐嚇信，且內容都署名同一個銀行帳號，造成社會大眾恐慌。

刑事局隨即和案發地新北市警局、桃園市警局、台中市警局共組專案小組，並報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

經專案小組清查、分析相關人員背景資料、交集被害人關係比對，並調閱監視器影像、採集恐嚇信件相關生物跡證比對，發現住在台北市、從事金融業的40多歲鄭男涉有重嫌，掌握寄恐嚇信影像和信件筆跡。

專案小組檢具相關卷證、聲請搜索票和拘票獲准後，今天上午將鄭男拘提到案，他態度配合坦承犯案，現場也查扣作案用電腦2台、手機2具、信封袋6個、筆記本2本、鋼筆1枝等證物。

經調查，亞昕國際公司負責人林男疑和鄭男有約250萬元的借貸糾紛，鄭男才因此冒名犯案，並依恐嚇取財罪嫌送新北地檢署偵辦。

新北三重區警方去年12月27日接獲余天助理報案，新北服務處接獲署名「小林」者致函，自稱自己的大哥與余天有幾面之緣，需新台幣20萬元應急跑路，希望余天「幫忙」，否則就要余天家人好看；余天國會辦公室也接獲類似恐嚇信，助理已向刑事局報案。

同時，陳之漢傳出遭同一名「小林」恐嚇，內容指出基於江湖道義，希望匯15萬元到指定帳戶內，且不得報警，否則將不利館長人身安全。

受害人林男去年12月28日接獲通知疑涉恐嚇案，也趕緊到警局說明、喊冤，強調未涉案。（編輯：洪學廣/李亨山）1090107