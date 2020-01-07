男假包養真詐財 判賠69萬餘元

（中央社記者蕭博文台北7日電）張姓男子透過網路結識楊姓女子，假意以每月20萬元包養，騙走楊女69萬餘元財產。士院認為，張男以背於善良風俗方法不法侵害楊女財產，日前判張男應賠償69萬餘元。全案可上訴。

另一方面，楊女主張因誤信張男願意給付包養費，而受騙與他發生性行為，以性自主權遭侵害為由求償50萬元。法官認為此部分請求無理由，予以駁回。

依士林地方法院判決書記載，楊女向法院主張，民國107年間透過通訊軟體，結識自稱為土地買賣公司高階主管的張男。

張男向楊女表示，願以每月新台幣20萬元對價包養，但並非直接給付現金，而是提供楊女賺錢方式，只要楊女願意配合即可獲得包養費。

張男與楊女第一次發生性行為時，要求楊女刷卡買黃金，再提供信用卡簽單及收據，供他透過重複申報公司帳，以使公司退稅方式換取2倍現金。楊女信以為真，為取得包養費，因而刷卡49萬5000元購買黃金金條。

楊女在與張男發生第二次性行為時，將金條、信用卡簽單、收據、現金20萬元交給張男。日後追討時，張男卻藉詞拖延。

楊女向法院提起訴訟，要求張男償還69萬5000元，另以張男讓她誤信願意給付包養費，而詐騙她發生性行為，請求精神慰撫金50萬元。

承審法官認為，張男故意以背於善良風俗方法，不法侵害楊女財產權，應賠償69萬5000元；此外，楊女是基於錯誤動機與張男發生性行為，並未受到脅迫，性自主權未受到侵害，駁回楊女50萬元慰撫金的請求。全案可上訴。（編輯：戴光育）1090107