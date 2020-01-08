北檢網紅合作拍片 創反賄短片最高點閱紀錄[影]

影片來源：HowFun YouTube頻道

（中央社記者蕭博文台北8日電）台北地檢署今天表示，與Youtuber陳孜昊（HowHow）合作「四年一次賺一千五百萬的機會來了」反賄宣導片，已超過37萬人次點閱，創下司法史上反賄選宣導短片最高紀錄。

北檢透過新聞稿表示，HowHow以無厘頭短片獨樹一格，在各年齡層皆有廣大觀眾，協助北檢拍攝公益反賄選宣導短片。

北檢表示，本次影片是繼網路電視節目木曜4超玩的「一日檢察官」後，再度與Youtuber合作，顯示北檢與時俱進，充分融入大眾生活的積極作為，影片自民國108年11月26日首播，迄109年1月8日止，觀看次數已超過37萬。

新聞稿指出，影片透過短劇表達賄選對社會的危害及其各種態樣，讓民眾對賄選提高警覺，並透過法務部長蔡清祥與北檢檢察長邢泰釗訪談，向民眾說明檢舉賄選方式、與檢舉獎金最高達新台幣1500萬元等資訊。

北檢認為，影片讓一般社會大眾藉此對反賄選有正確及充分的認識，以利全民提高警覺，杜絕賄選，可說是最有效的全民法律教育。（編輯：張銘坤）1090108