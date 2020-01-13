細故毆母致死 男子判無期徒刑定讞

（中央社記者林長順台北13日電）高雄市曾姓男子2年前向母親討提款卡買酒遭拒，竟出手毆打母親後返回房間睡覺，曾母隔天被鄰居發現死亡。最高法院今天駁回上訴，維持原審殺人罪無期徒刑判決。全案定讞。

判決指出，患有思覺失調症的52歲曾男與72歲母親同住，他於民國107年4月8日晚間在住家獨自喝酒，喝完向母親索取放在母親處的提款卡，打算領錢再買酒喝遭拒，雙方發生激烈口角衝突。

判決表示，曾男隨後反覆毆打母親的頭部、臉部、胸部、下腹部、大腿等處，曾母被打後流血躺臥於客廳木製座椅上，曾男打完後返回臥房睡覺。鄰居翌日傍晚看到曾母滿身是血躺在木椅報警處理，警方到場發現曾母已死亡。

高雄地方法院審理後，認為曾母對曾男關愛有加，曾男理應知恩反哺為報，竟僅因細故毆打母親致死，造成家屬突失至親無可彌補的傷痛，對社會生活的安定也造成嚴重危害，量刑本不應從輕。

不過，法院考量曾男長期遭受精神疾病困擾，犯案時主觀上並非基於直接故意，並非完全泯滅良心，惡性尚未達求其生而不可得的程度，因此依家暴殺人罪判決曾男無期徒刑，褫奪公權終身。二、三審均駁回上訴，全案定讞。（編輯：李亨山）1090113