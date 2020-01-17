台南狠父不耐男嬰哭鬧 涉施虐被起訴

台南市21歲李姓男子只因不耐兒子哭鬧而情緒失控，涉嫌在108年11月施虐，造成兒子重傷送醫急救。台南地檢署日前偵結起訴，請求台南地方法院量處適當之刑。（台南地檢署提供）中央社記者張榮祥台南傳真 109年1月17日

（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市麻豆區21歲李姓男子，疑因不耐剛出生1個月的兒子哭鬧，涉嫌在去年11月間施虐，造成兒子重傷送醫急救。台南地檢署日前偵結起訴，請求台南地方法院量處適當之刑。

台南地檢署今天發布新聞稿指出，李男去年11月下旬某晚在麻豆區住處哄騙哭鬧的兒子未果，涉徒手毆打兒子的胸部、腹部，且用手捏兒子的臉部、大腿、臀部，還掐住後頸，造成兒子的胸部、臉頰、臀部、左側睪丸等多處瘀傷。

事發數日後，李男再度於住處毆打兒子的胸部、腹部，掐住後頸及重摔，造成兒子軀幹、前胸、下巴、頸部、臀部、左側腹股溝、左側睪丸等多處瘀傷。送醫後，男嬰被診出肝功能異常、貧血、肝臟撕裂傷及出血性休克。

男嬰因傷勢嚴重，連續轉送3家醫院，又因敗血症再轉往高雄榮民總醫院急救。所幸經照顧妥適，傷口癒合順利，未造成機能永久性傷害。

目前李男已被收押，南檢認定李男只因不耐兒子哭鬧而情緒失控，涉出手毆打重擊，犯後還未坦承全部犯行，南檢以觸犯刑法、兒童及少年福利與權益保障法偵結起訴，請求台南地院量處適當之刑。（編輯：戴光育）1090117