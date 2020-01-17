來台旅遊留宿派出所 俄女大讚台灣人情味

兩名俄羅斯女子來台旅遊，16日晚間抵達桃園市大園區時，原本想找地方搭帳篷夜宿，卻找不到合適地點，最後熱情的員警安排留宿派出所一晚並提供食物，讓她們大讚「台灣實在太有人情味了」。（桃園市大園分局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 109年1月17日

（中央社記者邱俊欽桃園17日電）兩名俄羅斯女子來台旅遊，昨晚原本想在桃園市大園區搭帳棚過夜，卻找不合適地點，最後熱情的員警安排留宿派出所一晚，並提供食物，讓兩人大讚「台灣實在太有人情味了」。

「台灣最美麗的風景是人」成為不少國外旅客對台灣津津樂道的印象。桃園市政府警察局大園分局今天發布訊息指出，來台環島的俄羅斯籍女子茱莉（Julie）與珍妮（Jenny）13日來台，昨天晚間搭乘桃園機場捷運抵達桃園市大園區時，原本想找地方搭帳篷夜宿，但因為找不到合適地點，轉而向大園派出所求助。

警方表示，連續幾天天氣冷颼颼，怕兩人感冒，特別提供派出所供住宿，並安排英文流利的女警和兩人溝通，讓她們感到相當窩心。

警方表示，2名女子在俄羅斯從事業務工作，聽聞台灣美食及溫泉盛名，利用假期想體驗台灣人的過年的氣氛，安排14天假期來台旅遊。

女子向女警表示，她們去過世界很多地方，但沒有遇過像台灣這麼有人情味的地方，此行所到之處，受到熱情協助，更沒想到還在派出所留宿一晚的難忘經驗，表示會在返國後，好好介紹台灣這塊土地，讓更多人一探寶島風光。

警方表示，女警僅利用通訊軟體與兩人成為好友，但並沒有留下2人真實姓名，警方也希望兩人在台期間能玩得開心，感受台灣最美麗的風景，如果有任何旅遊問題，隨時都可以聯絡取得協助。（編輯：張銘坤）1090117