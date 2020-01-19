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特斯拉車禍致12歲女童亡 2駕駛各5萬元交保

最新更新：2020/01/19 21:50
梁姓男子19日駕駛特斯拉電動車行經蘆洲環堤大道時，疑似閃避不及撞上另輛汽車後再波及正過馬路的12歲女童，女童傷重不治。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　109年1月19日
梁姓男子19日駕駛特斯拉電動車行經蘆洲環堤大道時，疑似閃避不及撞上另輛汽車後再波及正過馬路的12歲女童，女童傷重不治。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　109年1月19日

（中央社記者葉臻新北19日電）新北市12歲張姓女童今天過馬路時，遭發生車禍的特斯拉電動車波及，傷重不治，新北地檢署檢察官諭令2駕駛人各以新台幣5萬元交保。

新北市34歲梁姓男子今天上午駕駛特斯拉電動車，在蘆洲與42歲許姓男子駕駛的自小客車發生碰撞，造成馬路上12歲張姓女童重傷身亡，新北地檢署檢察官開庭後，諭令2駕駛人各以5萬元交保。

檢警調查，34歲梁姓男子今天上午駕駛特斯拉電動車行經蘆洲環堤大道時，42歲許姓男子駕駛銀色自小客車由路口開出，2車閃避不及發生擦撞，波及正過馬路的12歲女童，女童傷重不治，肇事責任正由警方調查釐清中。（編輯：李錫璋）1090119

特斯拉車禍失控波及路人 12歲女童傷重不治

（中央社記者王鴻國新北19日電）34歲梁姓男子駕駛特斯拉電動車今天上午行經蘆洲環堤大道時，疑似閃避不及撞上另輛汽車後再波及正過馬路的12歲女童，女童傷重不治。

梁男上午約10時駕車行經蘆洲區環堤大道、永樂街38巷45弄的路口時，42歲許姓男子正駕駛銀色自小客車由路口開出，兩車瞬間發生碰撞。

從警方調閱的監視畫面可以看到12歲張姓女童正與家人一起過馬路，梁男的車子在猛烈撞擊下被撞到飛彈離地，車後保險桿掃到安全島旁的女童，當場傷重失去生命跡象。

經警消緊急送往淡水馬偕醫院及轉送新光醫院急救，最後仍宣告不治。經酒測，梁許兩人酒測值為零。（編輯：方沛清）1090119

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