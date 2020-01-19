參加自行車賽 男子遭未成年參賽者追撞毀容

（中央社記者蔡智明雲林縣19日電）方姓男子去年在雲林參加自行車賽，被不符報名資格少年追撞毀容，近日臉書貼文控訴主辦單位，如果善盡管控，不讓肇事者參賽，意外將不會發生。

方男今天表示，去年5月參加「環大雲林自行車挑戰賽」，遭到右後方的選手撞擊右後輪摔車，臉部著地，造成頭部外傷併上頜閉鎖性骨折及右側顏面骨折。撞他的選手當時未滿12歲，未達主辦單規定須滿15歲的參賽年齡。

方男表示，事發至此，主辦單位「台灣興隆毛巾自行車協會」及與肇事少年的家長，只在去年住院期間各探望過1次，之後就不曾關心過他的傷勢，如果主辦單位善盡管控，意外將不會發生。

自行車賽主辦人林穎健指出，意外發生後，有趕往醫院探視，也協助申請完成第一階段保險理賠，後續的理賠仍進行中。但經過2次協調會，雙方都無法就賠償金額達成共識，協調委員建議，由交司法單位仲裁。

林穎健說，方男對主辦單位已提告過失傷害，針對參賽資格被質疑部分，就交由司法單位去判決。

據瞭解，2019年環大雲林自行車挑戰賽規定，方男參加的「百K挑戰組」非競賽性質，限15歲以上健康有長途騎乘經驗者報名。今年規定更新為「具有長距離騎乘經驗之國內外人士、高中職學生」且未滿20歲須附家長同意書，未滿15歲須家長陪同。（編輯：陳清芳）1090119