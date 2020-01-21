潤寅案詐貸386億逃亡美國 調查局下午押解楊文虎返台

（中央社記者蕭博文台北21日電）潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之逃亡美國，經調查局於美國佈下天羅地網，助美國移民及海關執法局於去年12月12日逮捕楊、王，楊文虎今天下午將被押解返台歸案。

調查局發布新聞稿表示，潤寅詐貸案由北部地區機動工作站偵辦移送，但楊文虎、王音之夫婦去年6月1日潛逃出境。

新聞稿指出，調查局於美國東岸至西岸佈下天羅地網，首先掌握楊文虎、王音之夫婦於去年6月4日自上海浦東機場搭機飛往紐約，又發現楊氏夫婦潛往洛杉磯兒子住處，隨即與美國移民及海關執法局（ICE）等執法機關合作，多方協調研究逮捕遣返作為，終由ICE於去年12月12日順利在洛杉磯逮捕楊氏夫婦。

調查局表示，楊文虎以美國旅行授權電子系統（ESTA）取得免簽入境許可，無申請庇護資格，遭美方驅逐出境，ICE指派2名押解官執行遣返作業，預定今天下午5時20分抵達桃園國際機場。

王音之因持B2觀光簽證，需於1月23日進行移民聽證會，調查局仍持續與美方協調，期儘早將她緝捕歸案。

潤寅公司負責人楊文虎、王音之涉嫌自民國99年8月起指示貼身秘書林奕如等員工，偽造不實的買賣合約書、統一發票、出貨單及海運提單等文件，讓楊文虎夫婦藉此陸續向合作金庫9家銀行所屬分行申辦國內外應收帳款融資及外銷放款。

檢方統計，包括合作金庫等9家銀行，被詐騙金額高達新台幣386億2718萬餘元。

台北地檢署1月9日依違反銀行法等罪嫌起訴楊文虎、王音之等36人，其中包括他們的女兒楊宇晨等人在押；楊文虎夫婦早於去年6月間潛逃出境，被北檢發布通緝。（編輯：李亨山）1090121