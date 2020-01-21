王嫌殺小燈泡獲無期 更一審：沒有判處死刑必要

王姓男子涉嫌於105年當街殺害3歲女童小燈泡，一審、二審均判無期徒刑，台灣高等法院更一審21日宣判，仍判王嫌無期徒刑，還可上訴。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉世怡台北21日電）王姓凶嫌當街殺害3歲女童小燈泡，台灣高等法院更一審今天認定，凶嫌動手時辨識及控制能力沒有喪失，若適當治療可降低再犯，殺人犯行明確但沒有判處死刑必要，判他無期徒刑。

台灣高等法院刑庭發言人王屏夏指出，更一審合議庭認定王男殺害小燈泡犯行事證明確，王男罹患思覺失調症，在犯案前，有縝密規劃準備，犯案時又特意等候最佳時機，挑選幼小女童下手，犯案後，還可以向警察詳細敘述犯案目的過程經過。

王屏夏指出，更一審合議庭參考台大醫院、台北榮民總醫院出具的精神鑑定意見，認為王男在犯案時，辨識能力以及控制能力沒有喪失，與正常人相比，也沒有顯著降低，因此並不適用刑法第19條規定，可以不罰或者減輕其刑。

王屏夏表示，更一審合議庭依照券內相關量刑資料，並且參考專業醫師證述以及意見，認為本案發生起因於王男的長期精神疾病所引起幻聽妄想，再加上王男和他的家人缺乏病識感，沒有穩定接受治療，使得發生本件遺憾情事。

王屏夏還說，更一審合議庭認為，王男之後如果經過適當治療以及心理輔導，仍然可以有相當程度的改善，也因此降低再犯可能性；更一審合議庭認為，王男還沒有判處極刑（死刑），永遠隔絕於社會的必要，因此判處無期徒刑，褫奪公權終身。全案可上訴。

全案起於3歲女童小燈泡民國105年3月於台北市內湖區，光天化日下突遭持刀的王男從後方猛砍頸部當場死亡。

一審士林地方法院以不得對精神障礙者判死為由，判處王男無期徒刑，經上訴，二審台灣高等法院認定，王男行為時辨識能力及控制能力因罹患慢性思覺失調症而顯著減低，適用刑法減刑，判處無期徒刑，刑後監護5年。

案經上訴，最高法院107年底將案件撤銷發回，案件由高院更一審合議庭進行審理，今天宣判。（編輯：方沛清）1090121