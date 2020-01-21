詐騙澳洲及英國華僑 大樓管理員通風報信併送辦

（中央社記者蘇木春台中21日電）林姓男子等人電信詐騙澳洲及英國地區華僑，流竄全台藏匿期間還買通大樓管理員通風報信。刑事警察局日前逮捕嫌犯林男等5人；這名管理員訊後依法移送偵辦究責。

檢警是在執行其中一處大樓機房查緝行動時，發現林男等人先一步倉促搬離，並將犯案工具浸泡浴缸內，經查是大樓管理員向嫌犯透露警方登門查訪資訊，並建議嫌犯離開，致使警方查緝撲空。大樓管理員涉嫌藏匿人犯罪、幫助滅證及詐欺幫助犯等罪，經約談後移送法辦。

刑事局偵查第六大隊第五隊今天表示，民國107年間偵破陳姓男子組成的詐欺集團，但仍有未落網成員繼續招募詐欺機手從事跨境電信詐欺不法。經報請南投地檢署檢察官指揮，會同台中市政府警察局刑警大隊，以及高雄市楠梓分、左營警分局共組專案小組偵辦。

專案小組查出，詐欺集團在台中、高雄公寓大樓，及屏東、南投民宿間游走，每處停留犯案不到1個月即遷移。檢警追查1年多，14日持搜索票前往台中及高雄共4處地點同步搜索，查獲主嫌27歲林男等5人到案，經檢方向法院聲請羈押禁見獲准。

警方指出，詐欺集團假冒貨運公司客服，詐騙澳洲及英國地區華僑，以被害人寄送違法物品包裹為由，要求被害人向假檢警製作筆錄，進而詐取被害人帳戶內款項，初估不法獲利新台幣近1億元。（編輯：孫承武）1090121