潤寅案楊文虎恐勾串逃亡 北院裁定羈押禁見

潤寅詐貸案，負責人楊文虎（藍衣者）逃亡美國，被北檢發布通緝，調查局北機站21日下午終於將楊文虎押解歸案，楊文虎進入北檢時對媒體提問不發一語。中央社記者張新偉攝 109年1月21日

（中央社記者蕭博文台北22日電）潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦被控詐貸新台幣386億餘元後逃亡美國，調查局昨天將楊押解返台。案經北檢聲請羈押，北院認楊文虎犯嫌重大有逃亡、勾串之虞，今天裁定羈押禁見。

台北地方法院裁定理由指出，卷證資料顯示楊文虎觸犯銀行法詐欺取財等罪嫌疑重大，且本案共犯結構複雜，涉案人數眾多，不法利益龐大，楊文虎為規避刑責及民事求償，與共犯或證人勾串或滅證的可能性高。

裁定指出，王音之迄今未到案，楊文虎與王音之等共犯間具體犯意聯絡、行為分工方式、犯罪所得及後續流向，仍有待檢察官釐清。

北院認為，楊文虎案發前曾與共犯等人商議逃亡，避罪心態及勾串、滅證的動機實屬昭然，且楊文虎得以臨時決定出國，隔日即輾轉到達美國向美國申請綠卡，再考量楊文虎之子楊昌衡長期在美等情節，認定楊文虎有在國外生活的人際網路及能力，有事實足認有逃亡之虞。

北院審酌楊文虎所涉犯罪影響金融經濟秩序甚鉅，衡酌一切情狀後，認為有羈押必要，裁定羈押並禁止接見、通信。

楊文虎、王音之涉嫌自民國99年8月起，以偽造不實買賣合約書等方式，向9家銀行詐貸新台幣386億餘元。兩人去年6月間潛逃出境，台北地檢署於同年8月間對兩人發布通緝。

北檢今年1月9日依違反銀行法等罪嫌起訴楊文虎、王音之等36人，並將兩人具體求刑30年。

調查局掌握楊文虎夫婦在美行蹤後，與美國移民及海關執法局（ICE）合作，逮捕兩人，美方先將楊文虎驅逐出境，調查局昨天將他逮捕歸案。（編輯：方沛清）1090122