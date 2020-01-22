計程車違停釀死亡車禍 司機二審逆轉改判有罪

（中央社記者蕭博文台北22日電）鄭姓計程車司機違規停車於公車站，導致公車併排，騎士見狀駛入隔壁車道遭貨車撞上，後座乘客死亡。鄭一審無罪，高院認為違停與死亡車禍有因果關係，今天改判刑1年2月。

台灣高等法院新聞資料指出，鄭男於民國106年9月19日晚間，為圖方便將計程車停在新北市中和區中正路的公車停靠區，一輛公車因無法駛入公車停靠區，將車併排停放在計程車左側。

由於計程車與公車不僅佔據外側車道，甚至佔據隔壁車道達1/4，公車後方的胡姓騎士見外側車道遭阻擋，貿然駛入左側隔壁車道，與貨車發生碰撞，機車後座余姓女子遭捲入貨車後輪傷重身亡。

一審新北地方法院認為鄭男違停與被害人死亡無相當因果關係，判決無罪。

案經上訴，二審由高院審理。合議庭勘驗行車紀錄器影像，發現鄭男違停於公車停靠區，導致公車司機為使乘客得以上下車，併停在計程車左側，騎士為閃避公車而切換至隔壁車道，因與貨車距離過近而發生碰撞，認定鄭男違停與被害人死亡有相當因果關係。

二審也認為，道路交通安全規則規定公車招呼站10公尺內不得臨時停車，鄭男違規停車時，應可預見將導致用路人需因此變換車道，進而有發生事故的可能。

高院認為，鄭男涉犯過失致人於死罪，考量他曾因過失傷害案件遭判刑，卻未心生警惕、遵守交通規則，導致本件憾事發生，犯後毫無悔意，判處有期徒刑1年2月，仍可上訴。（編輯：張銘坤）1090122