男涉毆打繼子被PO網 嘉檢聲請羈押

（中央社記者黃國芳嘉義市30日電）嘉義縣郭姓男子涉嫌動手毆打妻子邱女與前夫所生的幼子，並控制妻子行動，邱女利用臉書求救，昨天遭警查獲，郭男坦承因小孩哭鬧動手；檢方今天向嘉義地方法院聲請羈押。

嘉義縣義竹鄉邱姓女子日前以臉書（Facebook）私訊向友人求助，聲稱與前夫所生的3歲兒子被現任郭姓丈夫毆打，友人將訊息截圖轉到網路各大社團求助，嘉義縣布袋分局主動介入處理，24日晚上前往義竹鄉的住處查訪，但郭男等3人不在家。

嘉義縣布袋分局今天表示，義竹分駐所員警27日再度前往郭男住處查訪，當時人還是不在，但透過臉書內容，深怕邱女的幼子繼續遭家暴，便派人在住處附近埋伏，昨天中午發現郭男駕車返家，則將3人帶回義竹分駐所釐清案情。

警方昨天通知社工陪同邱女及幼子前往醫院驗傷，發現幼子臉部、大腿都有瘀青，社工評估毋須安置，邱女於製作筆錄後，與兒子回桃園居住，員警並依規定申請暫時保護令。

警方指出，郭嫌自24日知道警方在查訪了解，便控制妻子邱女行動，並拿走邱女的手機，還威脅她不可與外界聯絡；員警27日再度查訪時，邱女與幼子則被限制行動在住處的頂樓。

郭嫌坦承因小孩子哭鬧才會動手，除了用手捏小孩臉頰，還以手掌拍打小孩的大腿。

因邱女陳述多日遭郭嫌持續控制行動，因此，郭嫌被依妨害自由、傷害罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後，認為郭嫌有反覆實行犯罪之虞，今天向嘉義地方法院聲請羈押。（編輯：陳俊碩）1090130