散布武漢肺炎不實疫情 調查局查獲2嫌

（中央社記者蕭博文台北30日電）調查局今天表示，查獲新竹市林姓男子涉嫌散布「新竹市為武漢肺炎的淪陷區」謠言、台中市蘇姓男子造謠童綜合醫院因武漢肺炎封院等假訊息案件，將依違反傳染病防治法偵辦。

調查局發布新聞稿表示，民眾及輿論高度關注武漢肺炎疫情，調查局假訊息防制中心為穩定民眾對疫情不安情緒並防止有心人士刻意炒作，已針對多起假訊息案進行調查。

調查局指出，新竹市林姓男子涉嫌於21日透過LINE群組與臉書，散布「衛福部確認新竹市為武漢肺炎的淪陷區」等不實訊息；台中市蘇姓男子則涉嫌於28日在LINE群組造謠，指「童綜合醫院出現武漢肺炎疫情以致封院」。

調查局表示，今天已依涉嫌違反傳染病防治法約談林姓男子到案，另將儘速約談蘇姓男子，並溯源調查其他散布疫情假訊息案。

調查局另指出，臉書先前流傳「武漢肺炎病毒已定名為『SARI』，係SARS之進化病毒」等訊息，經溯源證實內容是由境外網站「香港討論區─金融財經投資群組」用戶「Spiderman」散布，經中國大陸社群平台轉載流入台灣。

調查局表示，為防止不實疫情誤導民眾，致錯估疫情而延宕妥適醫療處置時間，甚至引發社會動盪、嚴重影響公共秩序並干擾台灣疫情防治作業，在尊重言論自由前提下，必將積極查辦任何散布武漢肺炎相關不實訊息，並呼籲民眾切勿轉傳不實疫情訊息以免誤蹈法網。（編輯：唐聲揚）1090130