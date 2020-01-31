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中市堆放廢料場地火警 黑色濃煙密布場面驚人

最新更新：2020/01/31 16:31
台中市龍井區一處堆放塑膠廢料的場地31日發生火警，火勢一度波及旁邊的貨櫃屋，幸無人受困受傷，起火原因警消仍在調查中。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真　109年1月31日
台中市龍井區一處堆放塑膠廢料的場地31日發生火警，火勢一度波及旁邊的貨櫃屋，幸無人受困受傷，起火原因警消仍在調查中。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真　109年1月31日

（中央社記者蘇木春台中31日電）台中市龍井區一處堆放塑膠廢料的場地，今天中午發生火警，火勢一發不可收拾，且有大量黑色濃煙冒出、場面驚人，消防局獲報到場撲滅，幸無人受困受傷，起火原因警消仍在調查中。

台中市消防局今天中午12時56分接獲報案指出，龍井區茄投路一段一處場地發生火警，且有大量濃煙冒出，因火勢較大，共派遣龍井、大肚、犁份、沙鹿、協和、工業區、清水、梧棲等分隊，出動各式救災救護車18輛、人員共48人前往搶救。

消防人員指出，到場時發現地上堆放大量塑膠廢料，且有數個貨櫃屋，屋內堆放物品卻無人，火勢一發不可收拾，且波及貨櫃延燒，經派遣化學車協助滅火，火勢在下午1時53分獲得控制，幸無人受困受傷，詳細起火原因警消仍在調查中。（編輯：陳俊碩）1090131

台中市龍井區茄投路一段一處場地31日發生火警，且現場堆放大批塑膠廢料，造成大量黑色濃煙竄出，消防局獲報後隨即派員前往灌救。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真　109年1月31日
台中市龍井區茄投路一段一處場地31日發生火警，且現場堆放大批塑膠廢料，造成大量黑色濃煙竄出，消防局獲報後隨即派員前往灌救。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真　109年1月31日
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