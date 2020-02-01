假冒親友用LINE詐騙借款 警：長輩易受害

（中央社記者劉建邦台北1日電）刑事局今天表示，詐騙集團趁春節期間假冒久未聯繫親友，透過LINE借款，許多年長者未確認對方真實身分，匯款後才知遭騙，呼籲平時可多向家中長輩宣導防範詐騙資訊。

刑事局發布新聞稿指出，住台北市的張姓男子春節期間接到自稱是前妻弟弟電話，對方希望加LINE，方便聯繫，2人互留帳號後，對方隨即提到因急需現金，盼可救急，張男匯款新台幣5萬元後，個人帳號就被對方封鎖。

已退休的程姓男子日前接到陌生號碼來電，對方自稱是外孫女婿，並提及因欠人債務，希望可借款。程男一時未查證，匯款10萬元至對方指定帳戶後，再匯出5萬元，事後遇到外孫女婿本人，才知遭詐騙。

刑事局指出，類似詐騙手法雖然常見，仍有許多長輩受害，若接獲未知號碼，對方自稱是久未聯繫親友，並提及想借款等狀況，除透過其他管道向本人求證外，更不要輕易提供個資。

刑事局表示，若有親友透過LINE的文字或圖片提及急需借款，仍要透過電話等其他方式向本人求證，此外，應避免帳號設定在相同號碼或點選來路不明網址，以免帳號遭盜用，建議可多向長輩宣導防範詐騙資訊及165反詐騙專線。（編輯：陳俊碩）1090201