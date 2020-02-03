男子爬上台鐵區間車頂觸電 2度燙傷送醫

（中央社記者蘇木春台中3日電）一名伍姓男子今天在台鐵烏日站爬上區間車頂被高壓電擊傷，造成2度燙傷，台中市消防局獲報將他送醫，所幸男子意識清楚，但造成台鐵一度單線行車，警方正釐清意外肇因。

台中市消防局今天下午1時18分接獲報案指出，台鐵烏日站有男子遭火車高壓電擊傷，烏日消防分隊立即出動救災救護車輛共計3輛、人員共12人前往搶救。

消防人員表示，到場時發現一名男子坐在月台邊，意識清楚，他的四肢等處有2度燙傷、面積約36%。

現場站務人員指出，這名男子自行爬上火車車頂後，立即遭電纜的高壓電擊傷，經救護人員包紮後，送往中山醫學大學附設醫院大慶院區救治。

警方調查，設籍高雄市的21歲伍姓男子，今天中午自台鐵彰化站搭乘2190車次區間車北上，伍男在車廂內便出現情緒亢奮且有騷擾旅客行為。

警方表示，區間車列車長獲報到場監控，列車在下午1時15分到達烏日站後，伍男立即從原先的第5節車廂衝出，跑到7節車廂處爬上車頂遭高壓電擊傷。

警方調閱監視器發現，伍男衝下車後，從車廂間的連接處爬上車頂，伍男沒多久即碰觸高壓電線，畫面中出現一陣火光，伍男隨即倒下，身上不斷冒出白煙，過程相當驚險。

台鐵表示，事件發生後造成列車受損，台中站至新烏日站之間以東線單線雙向行車，直到下午2時30分才逐漸恢復通行；警方已通知伍男家屬到台中處理，並釐清男子動機與意外發生原因。（編輯：戴光育）1090203