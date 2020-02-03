黃捷：收到冥紙恐嚇信 無懼已報案

（中央社記者王淑芬、陳朝福高雄3日電）罷免高雄市長韓國瑜行動進入第二階段連署，繼Wecare高雄發起人尹立收到冥紙恐嚇信後，時代力量高雄市議員黃捷今天指出，她也收到冥紙恐嚇信，但無懼恐嚇並已報案。

鳳山警分局表示，高雄市忠孝派出所下午已受理黃捷服務處人員所提報案，並將服務處提供的冥紙恐嚇信件送交刑事警察局追查比對。

罷韓行動進入第二階段連署，黃捷今天在臉書（facebook）貼文指出，經過一個週末已有超過11萬份的連署，當得知好消息的同時，她收到冥紙恐嚇信，粉專上也湧現網友的言語侮辱、人身攻擊及揚言對她進行罷免。

貼文中，黃捷表示，必需呼籲韓國瑜的支持者，即便立場不同也應遵守法律底線，不論是網路或是實體的恐嚇都會保留證據並提告，勿讓惡質的仇恨風氣更加猖狂盛行。

她說，威脅及報復行為只會讓罷韓行動更團結堅定，她很清楚是在做對的事，不必退縮畏懼。

對於罷免她的提議，黃捷表示，她一點都不擔心，若鳳山區選民真的認為她表現或服務有失職，她不會戀棧，願讓給更有能力、更認真的人。

她說，只要還在市議員任期內，她會做好份內工作，持續爭取未能彰顯的公義，關心未能發聲的人群，那才有意義。

另外，尹立日前也收到一封「索命符咒信」，詛咒他意外及生病。（編輯：戴光育）1090203