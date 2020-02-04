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勒斃女友又將2子塞洗衣機悶死 男子殺人罪起訴

最新更新：2020/02/04 10:44

（中央社記者蘇木春台中4日電）男子陳宏嘉不滿從事陪酒工作的同居女友，與異性糾纏不清，去年11月勒斃女友，又將兩人生的雙胞胎男嬰塞入洗衣機悶死，檢方今天依殺人等罪嫌將陳宏嘉起訴，並請法官從重量刑。

台中地檢署起訴書指出，29歲男子陳宏嘉與陳女為同居男女朋友，雙方育有2名非婚生的11個月大雙胞胎男嬰，陳宏嘉於108年8月底失業無工作，且對外積欠債務新台幣20多萬元，由陳女擔任陪酒的「傳播小姐」擔起家計。

108年10月13日起，雙方共同租屋在台中市中區的套房，除由陳女負擔家計外，每月仍給予1萬8000元給陳宏嘉償還債務，陳宏嘉則負責看護與養育雙胞胎男嬰，但陳宏嘉對陳女因工作與異性曖昧不清，且經常拋下2名幼子讓他獨自照顧而有所怨懟。

108年11月3日上午9時，陳宏嘉於陳女工作完返回住處時，再因陳女與異性糾纏不清等問題起爭執，陳宏嘉憤而徒手掐住陳女頸部2至3分鐘，陳女一度因窒息癱倒在沙發上，陳宏嘉不罷手又坐騎在陳女身上，以雙手掐住頸部近10分鐘，使陳女因窒息而呼吸衰竭死亡。

陳宏嘉犯案後，考量陳女死亡、自己對外又負擔債務，將來恐無人照顧2名幼子，在隔日凌晨又將2名幼子放入租屋處的洗衣機內，再塞入墊子、毛毯及蓋上洗衣機蓋等方式約1小時，造成呼吸功能發育尚未成熟的幼兒，因窒息而呼吸衰竭死亡。

陳宏嘉將租屋處稍做清理後，當天下午1時多，外出與友人四處吃喝玩樂，直到108年11月7日，警方接獲通報陳女租屋處有惡臭傳出，與房屋管理人一同入內，發現陳女與2名幼子死亡，警方調查後認為陳宏嘉涉有重嫌，循線到彰化縣一家網咖將他逮捕到案。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、通聯紀錄、死者相驗報告等證據，今天依殺人、違反兒少法等罪嫌將陳宏嘉起訴，檢方並認為陳宏嘉犯案後，還與友人將陳女工作賺取的金錢，花用在四處吃喝玩樂上，惡性實屬重大，建請法官從重量刑。（編輯：謝雅竹）1090204

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