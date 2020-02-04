武漢肺炎防疫 陳家欽慰勉前線員警

武漢肺炎疫情延燒，台北市警察局4日表示，已將防疫工作列為首要任務，並與各防疫單位建立共同管理機制，為激勵鼓舞第一線執勤員警士氣，警政署長陳家欽（前左）3日也到派出所頒發加菜金，慰勉第一線執勤員警辛勞。（台北市警察局提供）中央社記者黃麗芸傳真 109年2月4日

（中央社記者黃麗芸台北4日電）為防制武漢肺炎疫情，台北市警察局今天表示，已將防疫工作列為首要任務，並與各防疫單位建立共同管理機制，警政署長陳家欽也到市警局慰勉前線員警辛勞。

市警局今天發布新聞稿表示，為因應肺炎疫情，已將防疫工作列為首要任務，除配合台北市衛生局、民政局針對台北市「居家隔離」及「居家檢疫」列管個案發放智慧科技輔助手機。

此外，也和各防疫單位建立共同管理機制，若遇手機發送異常訊號，就通報相關單位共同處置。

市警局說，為激勵鼓舞第一線執勤員警士氣，陳家欽昨天也到市警局南港分局同德派出所及內湖分局內湖派出所頒發加菜金，慰勉第一線執勤員警辛勞，並指示市警局加強和相關局處的橫向聯繫，緊密配合相關分工作業，妥善因應及維護員警防疫工作安全。

陳家欽提醒，員警與具風險民眾接觸時應作好自身安全防護，妥善運用科技設備（例如視訊等方式）查察訪視，若遇有執行防疫問題，中央政府將給予最大支援及協助。

市警局呼籲，為避免疫情擴散及民眾感染風險，民眾若有防疫需求或疑慮，應請求衛生單位提供專業諮詢及服務，若遇有警政問題可儘量利用電話或警政APP等視訊方式請求警方協助。（編輯：屈享平）1090204