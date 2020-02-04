詐騙機房藏新北夜市 僱逃逸移工詐越南人

刑事局偵查第一大隊副大隊長許益祥（中）4日宣布破獲隱身新北市樹林區興仁花園夜市的詐騙機房，主嫌高男吸收11名逃逸移工充當話務員，以網路交友假投資方式誆騙在越南被害人，3個月不法所得約新台幣2000萬元。中央社記者黃麗芸攝 109年2月4日

（中央社記者黃麗芸台北4日電）刑事局今天宣布破獲隱身新北市樹林區興仁花園夜市的詐騙機房，主嫌高男吸收11名逃逸移工充當話務員，以網路交友假投資方式誆騙在越南被害人，3個月不法所得約新台幣2000萬元。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第一大隊副大隊長許益祥表示，去年12月接獲情資指出，有國人吸收逃逸移工從事詐騙機房工作，警方立即進行實地勘查發現，此詐騙機房的工作地點就位在知名的興仁花園夜市，且犯嫌租用約200坪大的夜市鐵皮屋2樓以從事詐騙行為。

經報請新北地檢署指揮偵辦，刑事局與新北市警察局林口分局、移民署新北市專勤隊等單位共組專案小組偵辦。

專案小組歷經1個多月跟監埋伏偵查，發現此詐騙機房平日都有人進出，且活動時間為中午12時30分至晚間10時許，26歲台籍主嫌高男僱用越南籍逃逸移工充當詐騙機房話務員，並提供1個假帳號且佯裝成女生，讓他們利用臉書、越南APP交友軟體「Zalo」上網交友聊天，並誆騙被害人轉帳投資比特幣和博奕遊戲，藉此賺取不法所得。

根據調查了解，詐騙機房每月給予這些越籍逃逸移工每人月薪新台幣3萬元；另詐騙被害人匯款成功者，還可賺取績效獎金，詐得7億越南盾（約合新台幣91萬餘元）即可分紅1%獎金、14億越南盾則分紅2%。

專案小組見時機成熟，於今年1月20日會同刑事局除暴特勤隊前往搜索，於現場查獲高男、夜市管理員魏男和劉男，以及包括龍男在內的11名越南籍逃逸移工（7男4女），共計14嫌。

同時，查扣電腦主機16台、螢幕36台、手機20支、固態硬碟共12顆等證物。

專案小組在執行攻堅時發現，詐騙機房成員在警方查緝前，就先行躲藏到鐵皮屋1樓樓梯底下，經查竟是夜市管理員魏男和劉男先行按下警衛室內連結到詐騙機房的警報器通報。

初估此詐騙機房約運作3個月時間，不法所得共約新台幣2000萬元，越南被害人數仍在清查統計中。

全案詢後將高男和11名越南籍逃逸移工依涉嫌詐欺、賭博、洗錢防制法、銀行法等罪解（函）送新北地檢署偵辦，高男裁定新台幣10萬元交保，逃逸移工們則裁定收容、擇期遣返回越南；魏男和劉男則依涉嫌幫助詐欺、湮滅證據等罪嫌一併移送新北地檢署，前者以新台幣1萬元交保、後者限制住居。

刑事局表示，此案後續將透過刑事局國際科及派駐越南聯絡官洽請越南當局協查被害民眾，並向上刨根以溯源追查幕後主嫌及金主。（編輯：張銘坤）1090204