新北2男轉貼文質疑蘇嘉全貪污公款 獲不起訴

（中央社記者葉臻新北4日電）新北市游姓、陳姓男子去年在臉書轉貼質疑前立法院長蘇嘉全貪污國慶公款的貼文，蘇嘉全提告加重誹謗罪。新北地檢署調查後認為，此事屬可受公評之事，將游男、陳男不起訴。

起訴書指出，游姓、陳姓男子於去年9月在網路上看到某標題為「蘇嘉全聲明 財產申報3354萬是國慶公款非個人存款」新聞下方，有一名魏姓網友留言「哇！公款入私帳，這算公然貪污吧？這還蠻民進黨的」。2人隨後轉貼魏姓網友留言到個人臉書（facebook），蘇嘉全提告加重誹謗罪。

檢方調查時，游男供稱，分享貼文只是覺得公款入私帳是不正當的事，應該要讓大家知道，對蘇嘉全沒有不好印象，對於分享貼文一事感到很抱歉；陳男表示，看網路上大家傳來傳去，認為這是不對的事才轉貼。

檢方認為，2人分享魏姓網友的發言，是針對蘇嘉全的財產申報做評論，且蘇嘉全也曾就此事件，發布新聞稿澄清相關財產申報疑義，認為此事屬可受公評之事，尚未逾越合理評論範圍，因此將游男、陳男不起訴。

內政部在2019年2月19日發布新聞稿表示，監察院廉政專刊第127期、第140期刊載蘇嘉全財產申報內容有關個人存款部分，其中有2筆新台幣3000餘萬元的存款，是內政部每年度補助國慶籌備委員會專款專戶，並非蘇嘉全個人帳戶所有。

內政部當時指出，台銀提供資料誤將此帳戶列入，未能清楚敘明，造成廉政專刊錯列，引起外界誤會，令人遺憾。蘇嘉全院長辦公室也在當年2月18日向申報機關監察院提出更正。（編輯：戴光育）1090204