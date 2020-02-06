藥局涉囤積違規口罩 檢約談供貨商查扣百萬片

（中央社記者葉臻新北6日電）新莊一家藥局涉嫌販售無衛福部編號的醫療用口罩，新北地檢署追查後，連同藥局、供貨商共查獲相關口罩約120萬片，依違反藥事法搜索，約談供貨商負責人及其配偶，訊後均請回。

新北市政府3日召開記者會指出，新莊區某藥局遭檢舉，販賣外包裝無衛福部編號、卻標註為「醫療用口罩」的來源不明口罩。

新北地檢署今天發布新聞稿指出，桃園巿調查處等單位3日實地稽查後，發現該藥局囤積庫存外包裝無中文標示的No.318口罩239箱、N95口罩45箱。

經檢方追查，在供貨商公司內查獲庫存No.318口罩233箱及N95口罩3990片，連同3日被查獲的新莊區藥局，共計查獲No.318口罩94萬4000片、N95口罩26萬70片，共120萬4070片違規口罩，已由新北市政府衛生局封存。

檢方初步調查發現，該供貨商在公司網頁上介紹公司的口罩，標註外科口罩及醫療用，然而衛生福利部醫療器材許可證資料庫均查無該公司任何許可資料。

檢方5日上午搜索該供貨商公司辦公處所及工廠，並約詢負責人及其配偶到案說明，訊後均請回，後續將深入追查供貨商販售的口罩來源，藥局部分則待新北市法制局判斷認定後，再決定是否函送檢方偵辦。（編輯：唐聲揚）1090206