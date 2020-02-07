白骨案追出母子雙亡殺人案 雲檢起訴神棍等人

雲林縣虎尾警分局108年6月接獲民眾報案發現白骨，經比對失蹤人口資料，確認白骨身分為一名郭姓女子的母親，但郭女聽聞噩耗神情異於常人，之後郭弟也身亡，警方持續追查，成功追出母子雙亡殺人案，將犯嫌陳勝宏與郭女等人依法送辦。（翻攝畫面） 中央社記者姜宜菁傳真 109年2月7日

（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）雲林縣陳勝宏以神明之說控制郭姓女子一家，郭女母親和弟弟相繼死亡，雲林地檢署發現，郭母是被郭弟打死丟棄焚屍，而陳勝宏兄弟再打死郭弟，全案偵查終結起訴陳勝宏等4人。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，郭姓女子（34歲） 107年因感情不順遂，到陳勝宏（37歲）經營的神壇問事，陳勝宏以神明之說要求郭家6口搬到神壇同住。

小小神壇內擠了郭家、陳勝宏兄弟等10人，彼此相處屢因金錢、信仰及情感等問題而產生爭吵。陳勝宏不時用神明的旨意拿棍棒修理郭姓弟弟等人，且要求郭家以個人名義貸款或開設小吃攤賺取生活費。

郭姓弟弟（23歲）在108年6月因金錢因素徒手毆打母親，郭女全程目睹，卻對於剩一絲氣息的母親不予理會，甚至打電話詢問勞工局老人年金請領，還故意製造母親失蹤假象，向警方謊報失蹤人口。

雲林縣虎尾警分局在108年6月接獲民眾報案有白骨，警方比對失蹤人口資料，確認白骨身分即是郭母，但郭女聽聞噩耗的神情異於常理。

在檢方約談郭女之時，警方又接獲郭弟死亡訊息，承辦檢察官認為郭姓母子雙亡疑點重重，於是成立專案小組調查。

專案小組訪查神壇附近鄰居、調閱監視器，拼湊出郭姓母子雙亡的真相，在以相關證據突破郭女和陳勝宏兄弟等人心防。

專案小組調查，郭姓姊弟對於母親的死冷漠，繼續與陳勝宏兄弟等人同住，陳勝宏108年7月以郭姓弟弟不聽神明旨意，拿棍棒毆打郭，被打成重傷的郭最後送醫不治。

專案小組懷疑郭母的死與陳勝宏兄弟有關，陳勝宏兄弟否認，強調是郭姓弟弟認為母親對於神明不敬，才會徒手毆打郭母致死，他們只是協助棄屍。

檢方今天偵查終結，以傷害致死、遺棄致死等罪起訴在押的陳勝宏兄弟，郭女則涉嫌遺棄致死和偽證罪，郭女的3名子女在案發後，已被雲林縣社會處緊急安置。（編輯：方沛清）1090207