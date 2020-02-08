更多編輯台推薦新聞：
1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

蘇貞昌：衛生紙原料沒有缺 現在搶買只會虧錢
政治

蘇貞昌：衛生紙原料沒有缺 現在搶買只會虧錢

2020年奧斯卡金像獎倒數 精彩重點搶先看
娛樂

2020年奧斯卡金像獎倒數 精彩重點搶先看

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

男PO文放假一天慶祝12強擊敗韓國 法官裁定不罰

最新更新：2020/02/08 13:18

（中央社記者蕭博文台北8日電）2019世界12強棒球賽，中華隊擊敗韓國隊，李姓男子在臉書張貼「行政院宣布明天全國放假一天慶祝擊敗韓國」，被送辦。士院認為玩笑尚不足以影響公共安寧，日前裁定不罰。

世界12強棒球賽台韓大戰去年11月12日晚間在日本舉行，中華隊以7比0擊敗韓國。

新北市政府警察局淡水分局查出，李姓男子事後在臉書社團張貼「行政院宣布明天全國放假一天慶祝擊敗韓國」圖文，認為李男未經查證散布不實貼文，有混淆視聽、影響公共安寧之嫌。

警方以李男涉嫌觸犯社會秩序維護法第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧」規定，移送士林地方法院簡易庭審理。

士院裁定書指出，「行政院宣布明天全國放假一天」內容不實，但世界12強棒球賽中華擊敗韓國並非虛構，對於放假與否，一般有正常智識程度的人均可輕易查證判斷真偽，尚不至於信以為真。

法官認為，李男發文之處是在棒球相關版面，貼文只是抒發興奮情緒之舉，前後以觀，不過為玩笑之作，尚不足以影響公共安寧，不符社會秩序維護法第63條第1項第5款規定的構成要件，因此裁定不罰，全案可抗告。（編輯：李錫璋）1090208

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報