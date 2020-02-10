花蓮佳興冰菓室失火 老闆全身近四成燒燙傷

（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）花蓮縣新城鄉佳興冰菓室倉庫今天中午傳出火警，因倉庫有不少易燃物，火勢悶燒約2小時才撲滅。在5名送醫傷者中，66歲楊姓老闆全身36%燒燙傷最為嚴重。

新城鄉老街上的佳興冰菓室販售獨特配方的檸檬冰品及麵食，吸引許多遊客上門；逾30年的木造老屋也成為知名的打卡名店，去年才重新裝潢店面。

花蓮縣消防局表示，中午12時許接獲民眾來電報案指稱，新城鄉博愛路佳興冰菓室失火，有人受傷，裡面受困人數不知，請求救援。

隔鄰的消防局新秀分隊人車隨即到達，現場有火舌及濃煙冒出。民眾指出，火警發生時一度有爆炸聲響，不少正在店內用餐遊客放下碗筷衝出店外，面面相覷。

花蓮縣消防局長林文瑞隨後到場坐鎮督軍，他說，起火點疑在小吃部後方的倉庫，現場堆放瓦斯桶、冷凍設備及紙箱，由於屋頂是鐵皮，且內有易燃物，灌救花了一些時間，消防人員先把鐵皮割開噴水降溫。起火原因，仍待鑑定調查。

這場大火直到下午2時許火勢才完全撲滅，共出動新秀、北埔、美崙等多個分隊40餘名警義消搶救。

現場有5名受傷人員送醫救治，其中送門諾醫院的49歲婦人無大礙，自行返家；傷勢最嚴重的是66歲楊姓老闆，全身有36%燒燙傷；另外，54歲林姓員工28％燒燙傷、28歲朱姓員工8％燒燙傷，皆在花蓮慈濟醫院治療；17歲李姓員工傷勢輕微，已返家。

花蓮縣消防局表示，目前火場調查初判疑因瓦斯漏氣導致。（編輯：戴光育）1090210