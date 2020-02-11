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武漢肺炎染病台商趴趴走 雄檢遠距偵訊查行蹤

最新更新：2020/02/11 10:58

（中央社記者程啟峰高雄11日電）武漢肺炎確診台商1月底返台趴趴走疑涉傳染病防治法，高雄地檢署昨天透過智慧型手機視訊與住院隔離中的台商進行遠距偵訊，追查他住院隔離前的行蹤及接觸對象，訊後諭知請回。

雄檢今天表示，本案1月25日晚上分案偵辦迄今還是他字案，由於這名台商住院隔離時有帶智慧型手機進院，承辦檢察官昨天下午透過手機通訊軟體視訊功能與這名台商進行遠距偵訊，前後約偵訊30多分鐘，訊後諭知請回。

雄檢進一步指出，昨天檢察官偵訊全程錄影錄音並製作筆錄，也依開庭程序進行人別訊問，偵查內容不公開，主要追查台商住院隔離前的行蹤及接觸對象。

雄檢表示，雄檢進行遠距偵訊昨天不是第一次，對監所、離島被告都曾用過，昨天台商所供述的偵訊筆錄，其法律效力沒有問題。

高市衛生局表示，這名感染武漢肺炎的台商迄今仍住院隔離中，他在中國大陸發病，搭機返台前吃退燒藥退燒，1月21日疑似隱匿病情入境高雄，隔天下午至高市金芭黎舞廳消費，全程未戴口罩，1月23日就醫住院，1月24日確診，1月25日與個案近距離接觸的舞廳女員工出現疑似症狀就醫但已排除感染武漢肺炎。（編輯：謝雅竹）1090211

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