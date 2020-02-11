士檢查獲非法製造工廠 查扣7000片醫用口罩

（中央社記者蕭博文台北11日電）士林地檢署查獲慶豐公司涉嫌未經許可，擅自分裝、打印口罩等醫療器材，昨天指揮調查局實施搜索，查扣7000多片醫用口罩，訊後依藥事法諭令陳姓負責人以14萬元交保。

士檢今天發布新聞稿指出，檢察官春節後接獲情資顯示，位於新北市八里區的慶豐商貿有限公司涉嫌未經核准擅自製造醫用口罩及OK繃等醫療器材。

檢察官考量當下武漢肺炎疫情肆虐，醫用口罩已成戰略防疫物資，若任由非經核准擅自製造的醫用口罩在市面流通，非但無助緩解疫情，更有可能造成防疫缺口，有迅速偵辦，彰顯政府防疫決心，以安定民心的必要，於昨天發動搜索。

承辦檢察官指揮調查局台北市調查處、新北市調查處會同衛生福利部食品藥物管理署、新北市政府衛生局搜索慶豐公司及其倉庫等3處，查扣未經核准擅自製造的OK繃膠帶約130萬片，以及尚未拆封、分裝的醫用口罩7000多片等醫療器材，並傳喚陳姓負責人、林姓倉管以及張姓業務等3名被告說明。

新聞稿指出，口罩等醫療器材的製造、販賣均應事先經過許可，醫療器材的包裝、貼標也屬製造過程的一部份，本件初步調查發現，慶豐公司僅取得醫療器材販賣執照，而未取得醫療器材製造工廠設立登記許可。

士檢指出，慶豐公司涉嫌自民國107年起，分別自國內外廠商購得「醫用口罩」等半成品。

慶豐公司進而涉嫌在完全不符合醫療器材製造規範的辦公處所或倉庫內，於未消毒、清潔及隔絕外界污染源的環境下，徒手分裝醫療器材，再自行賦予全新製造、保存期限及批號而打印於包裝上，完成製造程序後販售，目前初估獲取不法利益約新台筆600萬餘元。

檢察官訊問後，認為被告3人違反藥事法嫌疑重大，但尚無羈押必要，諭知陳姓負責人交保14萬元，林姓倉管及楊姓業務請回，陳姓負責人並自願於今天到地檢署先繳回部分犯罪所得50萬元，以表達悛悔之意。（編輯：張銘坤）1090211