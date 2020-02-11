高雄街頭群毆砸車傷人 警逮15人

（中央社記者程啟峰高雄11日電）高雄市三民區鼎力路今天凌晨發生街頭暴力，兩派人馬疑因日前行車糾紛談不攏，當街上演全武行，其中一方人馬分持刀棍當街砸車，造成2人受傷，警方連夜帶回15人偵辦釐清案情。

高市警局三民二分局表示，這起案件發生在凌晨1時左右，轄區鼎力路一家檳榔攤前發生砸車打人案件，警方趕到滋事的人馬已逃逸，現場留下被砸的車輛及兩名受輕傷乘客，經送醫已無大礙。

警方指出，案發後連夜調閱現場及沿路監視器，循線鎖定5輛自小客車及7輛機車涉案，經以車追人陸續帶回李、石等15名涉案人並查扣相關證物，將進一步調查釐清案情並追緝其他在逃共犯到案。

警方調查，石、李2男日前發生行車糾紛但談不攏，今天相約談判，雙方卻先狹路相逢，李男等近20人分乘多輛汽機車包圍石男車輛，分持西瓜刀、棍棒及球棒及安全帽砸毀石男座車，李男人馬有人認出石男車內有熟識友人，為免對方遭誤打，於是將他帶出車外，載離現場。

警方表示，衝突過程造成石男座車嚴重毀損，車內許姓及曾姓乘客手部及腳部輕傷送醫。李男人馬逞凶後作鳥獸散。（編輯：謝雅竹）1090211