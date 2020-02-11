男涉酒駕恣意馳騁撞死騎士 一審判刑8年

（中央社記者蕭博文台北11日電）男子郭俊邑涉嫌酒後恣意駕車馳騁在台北市市區道路，撞擊3部機車，造成1人死亡。北檢依殺人罪嫌起訴，但北院不採，今天依酒駕致人於死罪判處郭男8年徒刑，可上訴。

台北地方法院新聞資料指出，郭俊邑於民國107年9月23日凌晨在KTV飲酒後駕車離去，不僅超速還闖紅燈，行經基隆路4段台灣科技大學大門口迴轉路口時，以約時速106.5公里追撞前方2部機車，汽車打滑後又撞擊另部機車，導致1人重傷急救不治。

台北地檢署依殺人罪起訴郭男，北院承審合議庭認為，郭男肇事後呈現慌張、焦慮、不知所措等反應，與一般嚴重車禍肇事者反應無異，難以認定郭男在發生車禍碰撞前，即橫生殺人的直接或間接故意。

合議庭並指出，郭男自追撞機車到車輛停止僅相距4秒，以他案發時吐氣所含酒精濃度達每公升1.29毫克，能否於撞擊後反應煞停，也非毫無疑問，本案並無證據證明郭男就發生車禍並致被害人死傷的結果，主觀上有何不確定故意。

合議庭認為，郭男案發時擔任Uber司機，原應遵守交通法規，並審慎注意道路交通情況，卻漠視自己生命、身體安危，也罔顧公眾往來安全，酒後恣意馳騁在市區道路，嚴重影響他人安全，並導致1人死亡，犯罪惡性重大。

合議庭指出，郭男犯罪所生危害至鉅，不容輕縱，但考量郭男前無犯罪紀錄、坦承犯行，表示願與死亡騎士的家屬和解，但無法達成和解等情狀，判處有期徒刑8年，仍可上訴。

受傷的2名騎士於一審辯論終結前與郭男達成和解，撤回告訴，合議庭諭知不受理。（編輯：李亨山）1090211