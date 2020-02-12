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雲林7旬老翁持刀刺死女友 地院判無期徒刑

最新更新：2020/02/12 18:45

（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）雲林縣7旬老翁楊敬欽涉嫌於民國108年間持刀刺傷陳姓女友，導致陳女傷重送醫不治。雲林地方法院今天宣判楊翁犯殺人罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身。全案可上訴。

判決書指出，楊敬欽（71歲）與陳姓女友認識多年，去年成為男女朋友並同居；陳女於108年6月提出分手，楊姓老翁放不下，甚至出手毆打陳女，陳女因此申請保護令獲准，但保護令才剛通過2天，楊姓老翁就持刀刺死陳女。

法官調查，楊姓老翁在案發前購買兇刀，又涉嫌選擇陳女上班前的時間及上班地點的停車場行兇，行兇過程短短10秒鐘，顯見是預謀犯案，非臨時起意。

法官認為，楊姓老翁因不滿陳女要分手而積怨，加上楊姓老翁長年鬱鬱寡歡，在高度憂鬱及焦慮狀態下，用激烈方式造成無可彌補損害。

審理時，楊姓老翁在法庭上再三否認有殺人犯意，辯稱只是想要教訓陳女。陳女的子女向法官表示，無法接受母親已經死亡的事實，每每想到此就不禁落淚。

法官審酌，楊姓老翁年事已高，無期徒刑依法須執行逾25年才可申請假釋，否則仍須繼續執行監禁，因此判楊姓老翁無期徒刑，並宣告褫奪公權終身。全案可上訴。（編輯：戴光育）1090212

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